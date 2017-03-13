جایگزین قفل و کلید ساخته شد/ با گوشی در خانه را باز کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، این سیستم دسترسی که Latch R Series نام دارد، اولین سیستم دسترسی هوشمند اختصاصی برای آپارتمان ها و درب های ورودی ساختمان ها لقب گرفته که حتی بر روی آسانسورها هم قابل نصب است تا افراد غریبه نتوانند وارد اماکن خصوصی شوند.

برای استفاده از این سیستم تنها باید کارتی را در برابر نقطه تعیین شده بکشید تا درب بر روی شما باز شود و در زمان خروج با استفاده مجدد از همین کارت درب خانه یا آسانسور قفل می شود.

سیستم یاد شده با گوشی های هوشمند هم سازگاری دارد و لذا ساکنان خانه ها می توانند به جای استفاده از کارت های هوشمند از گوشی های خود استفاده کنند. همچنین آنها می توانند برای ورود کد درب خاصی را وارد کنند. سیستم یاد شده دارای تنظیمات خاصی برای ورود افراد مهمان است تا آنها با دریافت کد ورود یا ارائه مجوز دسترسی از طریق گوشی بتوانند وارد منازل شوند.

مهم ترین مزیت این سیستم امکان دسترسی خانه ها به شیوه های متنوع است که از وقوع مشکلات ناگهانی در صورت از کار افتادن یکی از این روش ها جلوگیری می کند. سیستم مذکور همچنین برای ارائه خدمات از وای – فای، Ethernet، بلوتوث و دیگر فناوری های ارتباطی متداول در همه ساختمان ها بهره می گیرد.

علاقمندان با استفاده از این خدمات باید برای نصب سیستم یاد شده ۴۰۰ دلار پرداخت کنند و البته سیستم مذکور از دو سال خدمات پس از فروش بهره مند خواهد بود.