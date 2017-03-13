ترفند سرمربی تیم ملی فوتبال قطر برای بازی مخفیانه ایران!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و قطر روز سوم فروردین ماه در چارچوب مسابقات دور برگشت انتخابی جام جهانی روسیه در دوحه به مصاف هم می روند. دیدار رفت دو تیم در تهران با نتیجه ۲ بر صفر به سود ایران خاتمه یافت و قطری ها که نتایج بدی در دور رفت گرفته اند، به دنبال جبران این نتیجه به هر شکلی هستند.

تیم ایران پیش از این مسابقه و روز ۲۸ اسفند در تهران و در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم ملی عراق می رود که با نظر کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران این مسابقه پشت درهای بسته برگزار خواهد شد.

با این حال قطری ها به دنبال گرفتن اطلاعات این مسابقه مخفیانه هستند.

روزنامه قطری «الرایه» در شماره امروز خود درباره شرایط تیم ملی قطر نوشت: «تمرینات تیم ملی قطر با حضور بازیکنان تیم امید این کشور برگزار شد چرا که تعدادی از ملی پوشان برای همراهی لخویا و الریان در لیگ قهرمانان آسیا به تیم های خود بازگشتند. خورخه فوساتی سرمربی قطر در حال حاضر روی کار کردن روی مسائل تاکتیکی و پیروزی مقابل ایران است چرا که سه امتیاز این مسابقه در حفظ شانس قطر برای صعود به جام جهانی نهایت اهمیت را دارد.»

در ادامه این گزارش به برنامه های سرمربی قطر برای بالابردن آمادگی جسمانی بازیکنان تیمش اشاره شده است چرا که بازیکنان ایران از توانایی فیزیکی بالایی برخوردارند.

روزنامه الرایه همچنین با اشاره به دیدار تدارکاتی ایران و عراق نوشته است: «در چارچوب اماده سازی قطر برای بازی با ایران، فوساتی به دنبال تماشای مسابقات اخیر تیم ملی فوتبال ایران است. همچنین او به دنبال به دست آوردن گزارشی از بازی آینده ایران با عراق است که با نظر کارلوس کی روش پشت درهای بسته برگزار می شود.»

این روزنامه همچنین در بخش پایانی خود اسامی ۲۵ بازیکن تیم ملی فوتبال ایران برای بازی با قطر را به شرح زیر اعلام کرده است: «علیرضا بیرانوند، محمد رضا اخباری، رشید مظاهری، رامین رضاییان، سید جلال حسینی، محمد انصاری، میلاد محمدی، عزت‌ الله پورقاز، وحید محمد زاده، امید ابراهیمی، کمال کامیابی، احسان حاج‌ صفی، داریوش شجاعیان، مرتضی تبریزی، سروش رفیعی، وحید امیری، احسان پهلوان، مهدی طارمی، ساسان انصاری، مسعود شجاعی، رحیم زهیوی، محمد ایران پوریان، فرزاد حاتمی، ووریا غفوری و مهدی ترابی».