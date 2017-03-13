امضای تفاهنامه میان موزه شانگهای و موزه ملی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه ملی ایران، به دنبال ملاقات سه ماه گذشته‌ مسئولان موزه‌ ملی ایران و موزه‌ شانگهای چین، روز یک‌شنبه (۲۲ اسفند) پرفسور «ژی گانگ»، مدیر موزه شانگهای و جبرییل نوکنده، مدیر موزه ملی ایران در ملاقات با یکدیگر درباره‌ی همکاری‌های دو جانبه در زمینه انتشارات مشترک، تبادل کارشناس، برگزاری دوره‌های آموزشی و برنامه‌ریزی درباره مشارکت در برگزاری نمایشگاه بزرگ جاده ابریشم با حضور موزه‌های ملی کشورهای مسیر راه باستانی ابریشم گفتگو کردند.

در این دیدار،‌ جبرئیل نوکنده مدیر موزه ملی ایران با تاکید بر روابط دو کشور که پیشینه بسیار کهنی دارد، تداوم چنین ارتباطات فرهنگی را عامل نزدیکی بیشتر و درک متقابل این دو فرهنگ کهن بشری دانست.

«ژی گانگ»، مدیر موزه شانگهای نیز بر گسترش و تحکیم روابط فرهنگی دو کشور تاکید کرد و یکی از راه‌های تقویت ارتباط را همکاری‌های بین موزه‌ای دانست که می‌تواند در چارچوب نمایشگاه‌های متقابل، تبادل کارشناس و برگزاری دوره‌های آموزشی و انتشارات مشترک انجام شود.

در پایان این دیدار تفاهم نامه‌ای بین موزه ملی ایران و موزه شانگهای به امضای مدیران دو موزه رسید. پس از آن هیات موزه شانگهای به همراهی مدیر موزه ملی ایران و کارشناسان موزه از دو موزه ایران باستان و موزه دوران اسلامی دیدن کردند.