به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت محدودیت های ترافیکی نوروز ۹۶ به شرح زیر است:

الف -‌کلیات

۱- عبور و مرور انواع موتور سیکلت در ایام اجرای طرح نوروزی در تمامی آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها و محورهایی که ضرورت ایجاب نماید ممنوع است.

۲- در تمامی محورهای برون شهری که در ایام فوق ممنوعیت و محدودیت ترافیکی برای انواع تریلر و کامیون اعمال می‌شود، عبور و مرور انواع تریلر، کامیون و تانکرهای حامل مواد سوختی و فاسد شدنی یا دارای مجوز از پلیس راهور ناجا از این امر مستثنی بوده و ممنوعیت تردد این قبیل وسایل نقلیه فقط در راههایی اعمال می‌شود که مقررات یکطرفه شدن عبور و مرور در آنها اجرا می‌شود و یا ممنوعیت تردد در طول سال دارند.

۳- تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در تاریخ ۹۶/۰۱/۱۳ در کلیه محورهای برون شهری کشور ممنوع است.

۴- تردد کامیون‌های حامل کود شیمیایی در ایام تعطیلات نوروز به جز تاریخ های ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹ و ۹۵/۱۲/۳۰ و همچنین ۱۲ و ۹۶/۰۱/۱۳ با رعایت مقررات و ضوابط در جاده های سراسر کشور به جز محورهای هراز و کندوان بلامانع است.

ب- عملیات اجرایی

۱- محور کرج – چالوس

۱-۱- تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت کماکان در محور کرج – چالوس و بالعکس ممنوع است.

۱-۲- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵:۰۰ الی ساعت ۰۶:۰۰ صبح روز بعد روزهای پنج شنبه و جمعه مورخ ۲۶ و ۹۵/۱۲/۲۷ از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۸:۰۰ همان روز الی ۰۶:۰۰ صبح روز بعد از میدان امیرکبیر کرج به سمت مرزن آباد به صورت یکطرفه است.

۱-۳- تردد انواع وسایل نقلیه در محور کرج – چالوس از ساعت ۱۲:۰۰ تاریخ های ۴، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۹۶/۱/۱۴ الی ساعت ۰۳:۰۰ بامداد روز بعد از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵:۰۰ همان روز الی ۰۳:۰۰ بامداد روز بعد از مرزن آباد به سمت کرج به صورت یکطرفه است.

۲- محور هراز

۲-۱- تردد انواع تریلر در محور هراز کماکان ممنوع است.

۲-۲- تردد انواع کامیون و کامیونت از ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه تاریخ ۹۵/۱۲/۲۵ الی ساعت ۰۲:۰۰ بامداد مورخ ۹۶/۰۱/۰۶ و از ساعت ۰۸:۰۰ صبح مورخ ۹۶/۰۱/۱۰ الی ساعت ۰۲:۰۰ بامداد مورخ ۹۶/۱/۱۵ از تهران به آمل و بالعکس ممنوع است.

۲-۳- تردد انواع وسایل نقلیه در محور هراز از ساعت ۱۴:۰۰ تاریخ های ۴، ۵، ۱۲، ۱۳ و ۹۶/۱/۱۴ الی ساعت ۰۲:۰۰ بامداد روز بعدی از رودهن به آب اسک ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶:۰۰ تا ساعت ۰۲:۰۰ بامداد روز بعد در تاریخ های مورد اشاره از آب اسک تا رودهن (محدوده مشاء) ‌ بصورت یکطرفه است.

۳- محور فیروز کوه

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۰۸:۰۰ روز پنجشنبه تاریخ ۹۵/۱۲/۲۶ الی ساعت ۰۲:۰۰ بامداد روز یکشنبه تاریخ ۹۶/۱/۶ و همچنین از ساعت ۰۸۰۰ روز پنجشنبه تاریخ ۹۶/۱/۱۰ الی ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز سه شنبه تاریخ ۹۶/۱/۱۵ از تهران به قائم شهر و بالعکس ممنوع است.

۴- آزاد راه کرج – قزوین

تردد انواع تریلر و کامیون در مسیر شرق به غرب از ساعت ۱۰ الی ۲۴ تاریخ ۹۵/۱۲/۲۷ و از ساعت ۰۶۰۰ صبح الی ۲۴۰۰ تاریخ های ۲۸، ۲۹ و ۹۵/۱۲/۳۰ و همچنین از ساعت ۰۶:۰۰ الی ۲۴:۰۰ تاریخ ۹۶/۱/۱۴ از مسیر غرب به شرق ممنوع است.

۵- محور قدیم قزوین – رشت

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۱۲۰۰ الی ساعت ۲۴:۰۰ تاریخ های ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۹۵/۱۲/۳۰ و نیز ۴، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۹۶/۰۱/۱۴ از قزوین به رشت و بالعکس ممنوع است.

۶- محور قدیم ساوه - همدان

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۲۴۰۰ تاریخ های ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۹۵/۱۲/۳۰ و همچنین ۱۱ و ۱۲ و ۹۶/۱/۱۴ از محورهای فوق ممنوع است.

۷- محورهای اردبیل – آستارا، اردبیل – سرچم

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۰۸۰۰ الی ساعت ۲۴۰۰ تاریخ های ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۹۵/۱۲/۳۰ و همچنین ۱۱ و ۱۲ و ۹۶/۱/۱۴ در محورهای فوق ممنوع است.

۸- محورهای اردبیل – سراب، اردبیل – خلخال

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۰۸۰۰ الی ساعت ۲۴۰۰ تاریخ های ۱۱ و ۹۶/۰۱/۱۲ در محورهای فوق ممنوع است.

۹- محورهای مشهد – قوچان، مشهد – سبزوار، مشهد- تربت حیدریه

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۱۲۰۰ الی ساعت ۲۲۰۰ تاریخ ۹۵/۱۲/۲۶ و از ساعت ۰۸۰۰ الی ساعت ۲۲۰۰ تاریخ های ۲۷، ۲۸، ۲۹ و ۹۵/۱۲/۳۰ و همچنین تاریخ های ۱۲ و ۹۶/۱/۱۴ در محورهای فوق ممنوع است.

۱۰- محور گلوگاه – گرگان- جنگل گلستان- چمن بید

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۱۲۰۰ الی ساعت ۲۲۰۰ مورخ ۹۵/۱۲/۲۶ و از ساعت ۰۸۰۰ الی ساعت ۲۴۰۰ تاریخ های ۲۷، ۲۸، ۲۹ و ۹۵/۱۲/۳۰ و همچنین از ساعت ۰۸۰۰ الی ۲۲۰۰ تاریخ های ۱۲ و ۹۶/۰۱/۱۴ در محورهای فوق ممنوع است.

۱۱- محورهای بانه – سقز- سنندج و مریوان – سنندج

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۰۸۰۰ الی ۲۴:۰۰ تاریخ های ۲۶، ۲۷، ۲۹ و ۳۰/۱۲/۹۵ و همچنین تاریخ های ۱۲ و ۹۶/۱/۱۴ در محورهای فوق ممنوع است.

۱۲- محورهای دیهوک – کرمان

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۲۳۰۰ الی ساعت ۰۶۰۰ صبح روز بعد تاریخ های ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹ و ۹۵/۱۲/۳۰ و همچنین تاریخ های ۴ و ۹۶/۱/۱۲ در محورهای فوق ممنوع است.

۱۳- محورهای یزد – طبس

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۰۸۰۰ الی ساعت ۲۲۰۰ تاریخ های ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹ و ۹۵/۱۲/۳۰ و همچنین تاریخ های ۴ و ۹۶/۱/۱۲ در محورهای فوق ممنوع است.

۱۴- محور شیروان – بجنورد- چمن بید – جنگل گلستان

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۱۲۰۰ الی ساعت ۲۲۰۰ تاریخ ۹۵/۱۲/۲۶ و از ساعت ۰۸۰۰ الی ساعت ۲۴۰۰ تاریخ های ۲۷، ۲۸، ۲۹ و ۹۵/۱۲/۳۰ و همچنین از ساعت ۰۸۰۰ الی ۲۲۰۰ تاریخ های ۱۲ و ۹۶/۱/۱۴ در محورهای فوق ممنوع است.

۱۵- محورهای اصلی استان بوشهر

تردد انواع کامیون های کمپرسی حامل سنگ و مصالح ساختمانی از ساعت ۰۸۰۰ تاریخ ۹۵/۱۲/۲۶ الی ساعت ۲۴۰۰ تاریخ ۹۶/۱/۱۴ در محورهای اصلی استان بوشهر ممنوع است.

۱۶- محورهای پل دختر – اسلام آباد و پلدختر – اندیمشک

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۰۸:۰۰ الی ساعت ۲۴۰۰ تاریخ های ۲۶، ۲۷ و ۹۵/۱۲/۲۹ و همچنین تاریخ های ۱۲ و ۹۶/۱/۱۴ در محورهای فوق ممنوع است.

۱۷- محورهای یاسوج – اصفهان، یاسوج – بابا میدان، گچساران – باشت

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۰۸۰۰ الی ۲۲۰۰ تاریخ های ۲۹ و ۹۵/۱۲/۳۰ همچنین تاریخ های ۱ و ۹۶/۱/۱۲ در محورهای فوق ممنوع است.

۱۸- محورهای سلفچگان – قم، جاده قدیم کاشان – قم، آزادراه کاشان – قم، جاده قدیم تهران – قم

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۱۴۰۰ الی ۲۴۰۰ تاریخ های ۴ و ۹۶/۰۱/۱۲ در محورهای فوق ممنوع است.

۱۹- محورهای بندرعباس – سیرجان، انار – شهربابک

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۰۸۰۰ الی ساعت ۲۴۰۰ تاریخ های ۲۷ و ۲۸ و ۹۵/۱۲/۲۹ و همچنین تاریخ ۹۶/۰۱/۱۲ در محورهای فوق ممنوع است.

۲۰- محورهای سیرجان – بافت، جیرفت – بندرعباس

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۰۸۰۰ الی ۲۴۰۰ مورخ ۹۶/۱/۱۲ در محورهای فوق ممنوع است.

۲۱ – محور گچساران – بهبهان – رامهرمز

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۰۸۰۰ الی ساعت ۲۴۰۰ تاریخ های ۲۸، ۲۹ و ۹۵/۱۲/۳۰ و همچنین تاریخ ۹۶/۱/۱۲ در محورهای فوق ممنوع است.

۲۲- محور ایذه – شهرکرد

۲۲-۱- تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۰۸۰۰ الی ساعت ۲۴۰۰ تاریخ های ۲۸، ۲۹ و ۹۵/۱۲/۳۰ و همچنین تاریخ های ۱۲ و ۹۶/۱/۱۴ در محورهای فوق ممنوع است.

۲۲-۲- تردد کلیه اتوبوس های کاروان راهیان نور از تاریخ ۹۵/۱۲/۲۸ تا پایان تاریخ ۹۶/۰۱/۱۴ در محورهای فوق ممنوع بوده و مسیر اهواز – اندیمشک – خرم آباد- الیگودرز – اصفهان – شهرکرد بعنوان مسیر جایگزین تعیین می‌شود.

۲۳- محور جیرفت – بم – کرمان

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۰۸۰۰ الی ۲۴۰۰ تاریخ ۹۶/۰۱/۱۲ در محور فوق ممنوع است.

۲۴- محور زابل – زاهدان

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۰۸۰۰ الی ۲۲۰۰ تاریخ های ۲۸، ۲۹ و ۹۵/۱۲/۳۰ و همچنین ۹۶/۰۱/۱۴ از محور فوق ممنوع است.

۲۵ - محورهای اصفهان – بروجن – لردگان – ایذه، لردگان – یاسوج

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۱۲۰۰ الی ساعت ۲۴۰۰ تاریخ ۹۵/۱۲/۲۷ و از ساعت ۰۸۰۰ الی ساعت ۲۴۰۰ تاریخ ۹۵/۱۲/۳۰ و همچنین تاریخ های ۴، ۵، ۱۲ و ۹۶/۱/۱۴ در محورهای فوق ممنوع است.

۲۶- محورهای نائین – خور – طبس، نائین – جندق - دامغان

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۲۳۰۰ الی ساعت ۰۶۰۰ روز بعد در تاریخ های ۲۹ و ۹۵/۱۲/۳۰ و همچنین تاریخ های ۵، ۶ و ۹۶/۰۱/۱۲ در محورهای فوق ممنوع است.

۲۷- محور بجنورد - اسفراین

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۱۲۰۰ الی ساعت ۲۴۰۰ تاریخ های ۲۸، ۲۹ و ۹۵/۱۲/۳۰ و همچنین تاریخ ۹۶/۰۱/۱۴ در محور فوق ممنوع است.

۲۸- محورهای شیراز – نورآباد- گچساران، شیراز – کازرون – بوشهر

تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۰۸۰۰ الی ساعت ۲۴۰۰ تاریخ های ۲۷، ۲۸، ۲۹ و ۹۵/۱۲/۳۰ و همچنین تاریخ های ۴، ۱۱، ۱۲ و ۹۶/۰۱/۱۴ در محورهای فوق ممنوع است.

۲۹- محدودیت حمل و نقل محمولات ترافیکی

حمل و نقل محمولات ترافیکی که از قبل پروانه عبور اخذ کرده اند در تمامی راه های اصلی برون شهری از ساعت ۱۴۰۰ تاریخ ۹۵/۱۲/۲۵ تا ساعت ۰۷۰۰ تاریخ ۹۶/۰۱/۰۶ و همچنین از ساعت ۰۷۰۰ تاریخ ۹۶/۰۱/۱۰ تا ساعت ۰۶۰۰ صبح تاریخ ۹۶/۰۱/۱۵ ممنوع است، شایان ذکر است برای تاریخ های ۶، ۷، ۸ و ۹۶/۰۱/۰۹ صرفاً برای محمولات ترافیکی اضطراری دارای ضرورت ملی حسب تشخیص مراجع صادر کننده مجوز عبور محموله صادر می‌شود.

۳۰- محدودیت خودروهای ترانزیت حامل مواد سوختی

ورود و تردد کلیه خودروهای ترانزیت مواد سوختی در داخل کشور از ساعت ۰۷۰۰ روز پنجشنبه تاریخ ۹۵/۱۲/۲۶ تا ساعت ۰۷۰۰ روز یکشنبه تاریخ ۹۶/۰۱/۰۶ و همچنین از ساعت ۰۷۰۰ تاریخ ۹۶/۰۱/۱۱ الی ساعت ۲۴۰۰ تاریخ ۹۶/۱/۱۴ ممنوع استو علاوه برآن، خودروهای مذکور در سایر ایام محدوده زمانی نوروز سال ۱۳۹۶ صرفا در ساعات روز مجاز به تردد بوده و در ساعات شب ملزم به توقف در محل های ایمن بین راهی خواهند بود و وسایل مذکور از ضوابط مندرج در ردیف ۲ بند الف – کلیات (درصفحه یک) مستثنی است.