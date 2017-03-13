به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سامانه خانه مطبوعات، تا ۲۱ اسفند، ۲۸۸۹ نفر ضمن ثبت نام، با تکمیل مدارک، کد پیگیری دریافت کرده و در حال بررسی تایید عضویت توسط خانه‌های مطبوعات و ادارات ارشاد هر استان هستند که عضویت حدود ۵۰۰ نفر تایید نهایی شده است.

طبق آمار سامانه خانه مطبوعات، استان‌های «فارس، کرمان، قزوین، خراسان رضوی و البرز» به ترتیب بیشترین آمار ثبت نام اعضا را به خود اختصاص داده‌اند و استان‌های «فارس، آذربایجان غربی و کردستان» بیشترین صف انتظار برای بررسی عضویت افراد ثبت نام شده را دارند.

همچنین از زمان آغاز اعلام نامزدی (۱۸ اسفند) تا پایان ۲۱ اسفند، ۶۷ نفر در استانهای مختلف، نامزدی خود را برای انتخابات، اعلام و در سامانه ثبت کرده‌اند که استان‌های اردبیل و قزوین بیشترین تعداد نامزد ثبت نامی را داشته‌اند. فهرست اسامی نامزدهای ثبت نام شده در سامانه مذکور (تا ۲۲ اسفند) را می‌توانید اینجا ببینید.

طبق اعلام قبلی، فرصت اعلام نامزدی تا ۲۵ اسفند ماه است و ۲۵ تا ۲۸ اسفند نیز زمان بررسی صلاحیت نامزدها خواهد بود.

یادآوری می‌شود، اعضای خانه‌های مطبوعات سراسر کشور می‌توانند با مراجعه به سایت khanehmatbooat.ir نسبت به ثبت نام و بارگذاری مشخصات خود اقدام کنند. کسانی هم که تاکنون عضو خانه مطبوعات نبوده‌اند، می‌توانند با ثبت نام در این سامانه الکترونیک نسبت به ارائه درخواست عضویت خود اقدام کنند. همچنین جهت سهولت کار و رفع اشکالات احتمالی شماره تماس نمایندگان ادارات کل و نمایندگان خانه های مطبوعات به تفکیک هر استان در سایت معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ پاسخگوی سئوالات احتمالی در این زمینه خواهند بود. ثبت نام در این سامانه جهت شرکت در انتخابات هیات مدیره خانه های مطبوعات در سراسر کشور که به طور همزمان و به صورت الکترونیک برگزار خواهد شد، الزامی است.