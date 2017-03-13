برنامه روز جهانی مددکار با شعارتوسعه اجتماعی و ثبات زیست محیطی

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به فررسیدن روز جهانی مددکار اجتماعی، اظهار کرد: یکی از مناسبت های جهانی" روز جهانی مددکاری اجتماعی" است که سال جاری مصادف با اول فرودین ۱۳۹۶(۲۱ مارس ۲۰۱۷) است که توسط فدراسیون جهانی مددکاری اجتماعی( که انجمن مددکاران اجتماعی ایران هم عضو این فدراسیون هست) نامگذاری شده است.

وی تصریح کرد: البته در برخی از کشورها ماه مارس را ماه جهانی مددکاری اجتماعی نامگذاری کرده اند. در ایران نیز با توجه به اینکه روز جهانی با آغاز سال نو( عید سعید نوروز) همراه شده و یا نزدیک به نوروز است معمولا در اسفند ماه برنامه های مختلفی را اجرا می کنیم.

موسوی چلک ادامه داد: سی و یک سال است که همزمان با ولادت حضرت علی (ع)بزرگ مددکار عالم اسلام روز ملی مددکاری اجتماعی را جشن می گیریم بخشی از برنامه ها به این زمان اختصاص می یابد.

وی بیان کرد: درسال ۲۰۱۷ شعار سال جهانی در حوزه مددکاری اجتماعی" توسعه اجتماعی و ثبات زیست محیطی" تعیین شده است که با توجه به وضعیت نگران کننده محیط زیست در جهان شعار بسیار مناسبی است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد: این شعار از این جهت مناسب انتخاب شده است که رقابت کشورها برای توسعه موجب شده است که پیامد های منفی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است اینکه نباید غافل شویم که توسعه در هر یک از ابعاد آن اگر منجر به تخریب محیط زیست شود( که گاهی اوقات از آنها به عنوان خشونت های زیست محیطی یاد می شود) ناکارآمد خواهد بود.

موسوی چلک افزود: بدون شک حفظ محیط زیست بدون در نظر گرفتن وجه اجتماعی آن و انسان هایی که در جامعه زندگی می کنند و محیط زندگی افراد امکان پذیر نیست. تخریب محیط زیست بر سلامت همه جانبه(جسمی، روانی واجتماعی) مردم اثر منفی خواهد گذاشت که از عوارض آن می توان به بروز مشکلات متعدد روانی و اجتماعی اشاره کرد که از موضوعات مرتبط با مددکاری اجتماعی است.

وی بیان کرد: به عنوان مثال تلاش مددکاران اجتماعی در مناطق روستایی و سکونتگاه های غیر رسمی در این راستا از گذشته از نمونه های اقدامات مددکاران اجتماعی در ایران محسوب می شود و اعتقاد دارم که حفظ محیط زیست بدون تقویت مسئولیت اجتماعی، افزایش سرمایه اجتماعی و مشارکت مردم کاری بسیار دشوار خواهد بود.

موسوی چلک تصریح کرد: مددکاران اجتماعی با توجه به وظایف مختلفی که در راستای توسعه اجتماعی و مسئولیت اجتماعی و به زیستن اجتماعی مردم دارند از گروه های موثر هستند. همچنین مهارت های مختلفی که دارند از جمله تسهیلگری می توانند در این زمینه کمک بیشتری داشته باشند و یا حتی روند این تخریب را کند تر کنند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در ادامه درباره برنامه هایی که در ایران به این مناسبت برگزار شده یا خواهد شد، گفت: ما برنامه های مختلفی را برای این مناسبت در نظر گرفتیم که بخشی اجرا شده و بخشی هم اجرا خواهد شد که از آن جمله می توان به چاپ پوستر روز جهانی مددکاری اجتماعی، برگزاری آیین نکوداشت دکتر حسین فکرآزاد از اساتید پیشکسوت مددکاری اجتماعی، برنامه ریزی برای چاپ کتاب مددکاری اجتماعی در ایران به دو زبان فارسی و انگلیسی، برگزاری نشست صمیمی رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با داوطلبین فعال در برنامه های انجمن در طول سال های اخیر و تقدیر آز آنان، دیدار با پیسکسوتان مددکاری اجتماعی، برگزاری جلسه با مسئولین مددکاری اجتماعی سازمان های مختلف و دیدار با آنان،حضور مددکاران اجتماعی در برنامه های مختلف صدا و سیما و رسانه های مکتوب ومجازی و ... اشاره کرد.