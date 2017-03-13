به گزارش خبرنگار مهر، جمال بلماضی ظهر امروز در نشست خبری پیش از بازی با استقلال خوزستان در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا در اهواز اظهار کرد: فردا بازی سختی در برابر تیم فوتبال استقلال خوزستان داریم. این تیم از دو بازی قبلی خود دو برد و ۶ امتیاز گرفته است به همین دلیل حریف سختی برای ما به شمار می رود.

وی افزود: استقلال خط دفاعی خوبی دارد و برای هر حریفی مشکل ساز است. البته ما سال های زیادی است که در رقابت های آسیایی بازی می کنیم و در ایران تاکنون با تیم های ذوب آهن و سپاهان بازی کرده ایم.

بلماضی بیان کرد: تیم های ایرانی هواداران خیلی خوبی دارند و روی کیفیت بازی حریف تاثیر می گذارند ولی ما بازیکنان با تجربه ای داریم که آمادگی حضور و بازی در برابر تماشاگران ایرانی را دارند.

سرمربی تیم فوتبال لخویای قطر اظهار کرد: با وجود اینکه استقلال خوزستان تیم قدرتمندی نشان داده است ولی آنها نقاط ضعفی هم دارند که به خوبی آنها را شناسایی کرده ایم ولی انتظار نداشته باشید این نقاط ضعف را به شما بگویم.

بلماضی عنوان کرد: تیم ما از آمادگی مطلوبی برخوردار است و هم اکنون در لیگ قطر در صدر جدول حضور داریم اما قطعا لیگ داخلی قطر با بازی های آسیایی متفاوت ولی ما آمادگی کاملی برای هر رقابتی داریم.

الموئذ علی بازیکن لخویا نیز در این نشست اظهار کرد: استقلال خوزستان تیم خوبی است ولی اینکه ما در این شرایط به استقلال خوردیم، کار سختی است. آنها در دو بازی قبلی خود 6 امتیاز گرفتند. ما هم تیم باکیفیتی داریم و بازیکنان باکیفیتی هم داریم که اینجا هستند تا بتوانند فردا سه امتیاز بازی را بگیرند. ما برای پیروزی آمدیم و اگر اینطور نبود، اصلا نمی آمدیم.

به گزارش خبرنگار مهر، استقلال خوزستان در سومین بازی از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا به دیدار تیم لخویا قطر می‌رود. این مسابقه طبق برنامه اعلام شده از سوی کمیته مسابقات AFC در آخرین سه‌شنبه سال ۹۵ در ورزشگاه الغدیر اهواز برگزار می شود.