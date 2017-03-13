امروز در هزاران کیلومتر خارج از مرز می جنگیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، دریادار پاسدار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه در اولین کنگره پیشکسوتان آماد و پشتیبانی سپاه استان خوزستان اظهار کرد: امروز با توسعه گفتمان انقلاب اسلامی، ما نه در خانه خود بلکه در هزاران کیلومتر خارج از مرز می جنگیم و با وجود آن‌ که تجهیزات ما قابل مقایسه با دشمن نیست ولی به برکت ایمان به خدا و روح شهادت طلبی، دشمنان از ما هراس دارند.

وی با بیان اینکه دشمنان ما و در راس آنان آمریکا تمام توان خود را به کار گرفته‌اند تا قدرت بازدارندگی ایران را مهار کنند، گفت: توان دفاعی و قدرت ایران برای دشمن اثبات شده است و آنان یقین دارند با جنگ سخت قادر نیستند خدشه‌ای به کشور ما وارد کنند.

دریادار فدوی با اشاره به قدرت رزمندگان اسلام ادامه داد: با گذشت ۲۸ سال از پایان جنگ تحمیلی، هیچ کشوری جرأت نکرده به جمهوری اسلامی ایران نگاه بد داشته باشد چرا که قدرت انقلاب اسلامی متصل به قدرت خداست.

فرمانده نیروی دریایی سپاه با بیان اینکه در تقابل بین حق و باطل خداوند جبهه حق را یاری می کند، گفت: آثار روانی جنگ همواره دل رزمندگان اسلام را قوی می کرد تا در مقابل دشمنان باتمام قدرت حضورداشته باشند.

به گفته وی درجنگ تحمیلی رزمندگان با اطمینان مقابل استکبار حضور داشتند و از طرف دیگر با کمک خداوند رزمندگان اسلام جنگ می کردند تا به سرانجام رسیدند.

دریادار فدوی گفت: در زمان جنگ دشمن وارد مرز ایران شد و به ۱۳ کیلومتری شهرستان اهواز نفوذ پیدا کرد و از طرفی این روال تا شمال غرب ادامه داشت که به برکت ندای حضرت امام (ره) هرکسی در هر موقعیتی در کشور که قرار داشت به خوزستان آمد تا درجنگ با بعثی ها از کشور دفاع کند.

وی بیان کرد: امروز نیز هرچند تجهیزات آمریکا و دیگر کشور های متحد آن در زمینه علم، ثروت و تجهیزات جنگی قابل مقایسه با ایران نیست ولی با همه این امکانات توان مقابله با ایران را ندارد.

فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: تقابل امریکا با ما بر سر توسعه و اقتصاد و... نیست، که اگراین چنین بود تاکنون به پایان می رسید.

وی ادامه داد: درجنگ تحمیلی این پدران و مادران و خانواده های رزمندگان بودند که با پشتیبانی از نیروهای دلیر اسلام و با محبتی که به خانواده خود داشتند جنگ را دنبال می کردند که در نهایت باعث پیروزی اسلام شد.

