به گزارش خبرنگار مهر، رامین ساعد ظهر چهارشنبه در دومین دوره آموزشی تخصصی شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی ویژه استان‌های شمالی کشور با با اشاره به ضرورت ایجاد تحول در نظام تهیه طرح‌های توسعه شهری اظهار کرد: شیوه‌های گذشته برنامه‌ریزی شهری باید متناسب با شرایط امروز کشور بازنگری شود و طرح‌های جدید بیش از گذشته بر شناخت مسائل واقعی شهرها و ظرفیت‌های جوامع محلی استوار باشند.

ساعد افزود: این دوره با هدف تشریح سیاست‌ها و تغییرات جدید در فرآیند تهیه طرح‌های توسعه شهری و همچنین انتقال تجربه میان استان‌های شمالی برگزار شده است.

وی ادامه داد: در این برنامه آموزشی، موضوعاتی از جمله روش‌های نوین تهیه طرح‌های توسعه، ضمائم پیوسته، چارچوب‌های مشارکت شهروندان، سازوکارهای اجرایی مشارکت، ظرفیت‌های نهادی و قانونی و همچنین نحوه انتخاب و ارزیابی کیفی مشاوران مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل طرح‌های توسعه شهری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به سابقه چند دهه‌ای کشور در تهیه طرح‌های توسعه و عمران شهری گفت: تجربه حدود ۶۰ ساله کشور در این حوزه ظرفیت ارزشمندی است که باید ضمن حفظ دستاوردهای آن، با رویکردهای جدید سامان‌دهی و به‌روزرسانی شود.

ساعد تصریح کرد: مشارکت‌محوری، زمینه‌محوری و مسئله‌گرایی از اصولی است که می‌تواند اثربخشی طرح‌های توسعه شهری را افزایش دهد و موجب شود برنامه‌ریزی‌ها ارتباط بیشتری با نیازهای واقعی شهروندان و جوامع محلی پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و مدیریتی استان‌ها و ایجاد هماهنگی میان مجموعه‌های مرتبط با حوزه شهرسازی، نقش مهمی در اجرای موفق این رویکرد و تحقق توسعه پایدار شهری دارد.

مدیریت زمین؛ چالش مهم شهرسازی در مازندران

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران نیز در این نشست با اشاره به شرایط خاص جغرافیایی این استان، مدیریت زمین را یکی از مهم‌ترین الزامات توسعه شهری در مازندران دانست.

جابر حسن‌زاده اظهار کرد: وجود جنگل‌های هیرکانی، اراضی کشاورزی، مناطق جلگه‌ای، حریم ساحل و محدودیت‌های زیست‌محیطی موجب شده توسعه شهری در مازندران نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و مبتنی بر ظرفیت‌های منطقه باشد.

وی افزود: با توجه به محدودیت منابع زمین و ضرورت پاسخگویی به نیازهای توسعه‌ای، موضوع بلندمرتبه‌سازی از سوی وزارت راه و شهرسازی مورد توجه قرار گرفته و اقدامات اولیه برای اجرای این رویکرد در مازندران نیز آغاز شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران گفت: حدود ۲۷ شهر استان در چارچوب سیاست‌های مربوط به بلندمرتبه‌سازی قرار گرفته‌اند و هدف این است که با مدیریت بهینه زمین، ضمن جلوگیری از آسیب به منابع طبیعی، امکان توسعه متوازن شهری فراهم شود.

حسن‌زاده همچنین گردشگری را یکی از مؤلفه‌های مهم برنامه‌ریزی شهری در مازندران عنوان کرد و گفت: حضور سالانه میلیون‌ها گردشگر در استان ضرورت دارد سیاست‌های توسعه شهری با ملاحظات زیست‌محیطی، ارتقای کیفیت زندگی و اصول توسعه پایدار هماهنگ باشد.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری میان معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و مجموعه‌های تخصصی استان، برنامه‌ریزی برای آینده شهرهای مازندران بر مبنای مطالعات علمی، ظرفیت‌های بومی و الزامات توسعه پایدار دنبال شود.