  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۴۰

مسابقه کتابخوانی «وقتی مهتاب گم شد» برگزار می‌شود

مسابقه کتابخوانی «وقتی مهتاب گم شد» برگزار می‌شود

مسابقه کتابخوانی «وقتی مهتاب گم شد» همزمان با ایام نوروز و سفر کاروان‌های زیارتی راهیان نور به مناطق عملیاتی غرب و جنوب غرب کشور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران؛ مسابقه کتابخوانی «وقتی مهتاب گم شد» همزمان با نوروز و سفر کاروان‌های زیارتی راهیان نور به مناطق عملیاتی غرب و جنوب غرب کشور برگزار می‌شود.

حجت الاسلام حسن ناصری‌پور، معاون فرهنگی سازمان  فرهنگی هنری با اشاره به برگزاری مسابقه کتابخانوانی «وقتی مهتاب گم شد» گفت: فراغت تعطیلات نوروزی و سفر زیارتی کاروان‌های راهیان نور، فرصت مناسبی برای مطالعه است و چه زیباتر و مفیدتر خواهد بود که این مطالعه با یاد شهدا و توسل شفاعت از شهدا در آغاز سال انجام شود

وی افزود: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران هر ساله مسابقات فرهنگی ویژه‌ای برای تعطیلات نوروز برگزار می‌کند و پیشنهاد امسال، مسابقه کتابخوانی از کتاب «وقتی مهتاب گم شد» است.

ناصری‌پور بیان کرد: این کتاب مفتخر به یادداشتی تحسین برانگیز از سوی مقام معظم رهبری شده و سرتاسر کتاب مالامال از اخلاص و ایثار و حماسه است و نثر روان آن برای همه گیراست

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری بیان کرد: آن چه با خواندن این کتاب به انسان دست می‌دهد احساس معنویت، ستایش نسل سرافراز دفاع هشت ساله و دلتنگی مردانی که رفتند تا ایران اسلامی بماند و هر آن چه زاییده خلوص و پاکی است

علاقه‌مندان برای شرکت در این مسابقه می‌توانند به سایت کتابخانه‌های عمومی تهران www.tlib.ir مراجعه و پرسشنامه اینترنتی را کامل یا از طریق پیامک، گزینه‌های صحیح را به سامانه ۲۰۰۰۱۸۳۷۴۵ارسال کنند.

کد مطلب 3931532
حمید نورشمسی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها