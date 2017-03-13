به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران؛ مسابقه کتابخوانی «وقتی مهتاب گم شد» همزمان با نوروز و سفر کاروانهای زیارتی راهیان نور به مناطق عملیاتی غرب و جنوب غرب کشور برگزار میشود.
حجت الاسلام حسن ناصریپور، معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری با اشاره به برگزاری مسابقه کتابخانوانی «وقتی مهتاب گم شد» گفت: فراغت تعطیلات نوروزی و سفر زیارتی کاروانهای راهیان نور، فرصت مناسبی برای مطالعه است و چه زیباتر و مفیدتر خواهد بود که این مطالعه با یاد شهدا و توسل شفاعت از شهدا در آغاز سال انجام شود.
وی افزود: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران هر ساله مسابقات فرهنگی ویژهای برای تعطیلات نوروز برگزار میکند و پیشنهاد امسال، مسابقه کتابخوانی از کتاب «وقتی مهتاب گم شد» است.
ناصریپور بیان کرد: این کتاب مفتخر به یادداشتی تحسین برانگیز از سوی مقام معظم رهبری شده و سرتاسر کتاب مالامال از اخلاص و ایثار و حماسه است و نثر روان آن برای همه گیراست.
معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری بیان کرد: آن چه با خواندن این کتاب به انسان دست میدهد احساس معنویت، ستایش نسل سرافراز دفاع هشت ساله و دلتنگی مردانی که رفتند تا ایران اسلامی بماند و هر آن چه زاییده خلوص و پاکی است.
علاقهمندان برای شرکت در این مسابقه میتوانند به سایت کتابخانههای عمومی تهران www.tlib.ir مراجعه و پرسشنامه اینترنتی را کامل یا از طریق پیامک، گزینههای صحیح را به سامانه ۲۰۰۰۱۸۳۷۴۵ارسال کنند.
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