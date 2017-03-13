منطقه «الموصل الجدیده» در غرب موصل آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، عبدالامیر رشید یارالله فرمانده عملیات نینوا می آییم اعلام کرد: نیروهای مبارزه با تروریسم محله الموصل الجدیده در کرانه راست موصل را از لوث داعش آزاد کردند.

وی افزود: نیروهای عراقی پرچم این کشور را بر بالای ساختمانهای آن پس از وارد کردن خسارات و تلفات سنگین به اهتزاز درآوردند.

این فرمانده عراقی همچنین بیان کرد: نیروهای مبارزه با تروریسم صبح امروز محله النفط در کرانه راست در شهر موصل را از لوث داعش آزاد کردند و پرچم عراق را بر بالای آن به اهتزاز درآوردند.

این در حالی است که درگیری های شدیدی در محله الطوب و پل العتیق در غرب موصل میان نیروهای عراقی و داعش در جریان است.

جنگنده های عراقی به شدت مواضع داعش را در اطراف پل العتیق بمباران کردند.

منابع عراقی از آزاد سازی روستای السکینه در ناحیه بادوش در غرب موصل نیز خبر دادند و به رسیدن نیروهای عراقی به هتل آشور در کرانه راست موصل اشاره کردند.

این منابع به نزدیک شدن نیروهای عراقی به مسجد النوری الکبیر در منطقه الموصل القدیمه اشاره کردند.