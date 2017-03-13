رهبر انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات برخی محکومان موافقت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به درخواست آیت‌الله آملی‌لاریجانی رئیس قوه قضائیه، به مناسبت میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله علیها و فرارسیدن عید نوروز با شرایط و ضوابط عفو یا تخفیف مجازات محکومانی که محکومیت آنان تا تاریخ ۲۹ / ۱۲ / ۹۵ قطعیت یافته و واجد شرایط استفاده از عفو یا تخفیف مجازات تشخیص داده می‌شوند، موافقت کردند. متن نامه رئیس قوه قضائیه و پاسخ رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

محضرمبارک حضرت آیت‌الله‌ العظمی خامنه‌ای «ادام الله ظله الوارف»

رهبر معظم انقلاب اسلامی

با اهدای سلام و تحیات

احتراماً ضمن عرض تبریک به مناسبت سالروز میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله علیها) و فرا رسیدن عید نوروز و در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای کاهش اثرات سوء حبس بر خانواده‌ی زندانیان و باز اجتماعی شدن آنان، بدینوسیله شرایط و ضوابط عفو به محضر مبارک تقدیم می‌شود تا در صورت تصویب مقام عالی، محکومان دادگاههای عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی که محکومیت آنها تا مورخ ۲۹ / ۱۲ / ۹۵ قطعیت یافته و به شرح آتی واجد شرایط استفاده از عفو یا تخفیف تشخیص داده می‌شوند، مشمول عفو یا تخفیف مجازات واقع و از رأفت اسلامی بهره‌مند شوند.

الف – محکومان به حبس که در زندان بسر می‌برند:

۱) سه چهارم محکومیت محکومان به حبس تا یک سال.

۲) یک ‌دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از یک سال تا بیست سال.

۳) باقیمانده محکومیت محکومان به حبس بیش از بیست سال در صورتی که حداقل ده سال تحمل حبس نموده باشند.

۴) باقیمانده محکومیت محکومان به حبس ابد برای مردان در صورتی که حداقل پانزده سال و برای زنان در صورتی که حداقل دوازده سال تحمل حبس نموده باشند.

۵) باقیمانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرائم غیرعمدی، به استثنای موارد مذکور در مواد ۷۱۸ و ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲ / ۳ / ۱۳۷۵)

۶) باقیمانده محکومیت حبس (غیر از حبس ابد) زنانی که به حکم قانون سرپرستی یا حضانت فرزندانشان را عهده‌دار می‌باشند در صورتی که حداقل یک پنجم حبس را تحمل کرده باشند.

۷) باقیمانده محکومیت حبس محکومان بیمار صعب‌العلاج یا مبتلایان به بیماری‌های غیرقابل علاج که مراتب بیماری آنان تا تاریخ ۳۱ / ۳ / ۹۶ مورد تأیید کمیسیون پزشکی قانونی قرار گرفته باشد و مطابق نظریه کمیسیون مذکور قادر به تحمل حبس نباشند.

بدیهی است اقدامات دادگاه در جهت اجرای مواد ۵۰۲ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی کیفری مانع اعمال این عفو نیست.

۸) باقیمانده محکومیت تا دو سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت و چهارپنجم محکومیت بیش از دو سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکومان زیر ۱۸ سال تمام (در زمان ارتکاب جرم) به استناد اسناد سجلی و در مورد اتباع بیگانه فاقد اسناد معتبر به تأیید پزشکی قانونی.

۹) باقیمانده محکومیت حبس محکومان ذکور بالای ۷۰ سال تمام و اناث بالای ۶۵ سال تمام به استناد اسناد سجلی و در مورد اتباع بیگانه فاقد اسناد معتبر به تأیید پزشکی قانونی به شرط آنکه در محکومیت به حبس بیش از یک سال، حداقل یک‌پنجم و در محکومیت به حبس ابد، حداقل پنج سال تحمل کیفر نموده باشند.

ب – محکومان به جزای نقدی:

۱) باقیمانده محکومیت محکومان به جزای نقدی تا پانصد میلیون ریال که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان به سر می‌برند.

۲) یک‌دوم محکومیت محکومان به جزای نقدی از پانصد میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال که به لحاظ عجز از پرداخت نقدی در زندان به سر می‌برند.

۳) محکومیت محکومان به جزای نقدی تا پنج میلیون ریال که به هر علت تاکنون اجرا نشده باشد.

ج – شرایط استفاده از عفو:

۱) نداشتن بیش از دو فقره سابقه محکومیت مؤثر کیفری.

۲) عدم ارتکاب جرم عمدی جدید مستوجب مجازات درجه یک تا پنج موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ / ۲ / ۱۳۹۲ در ایام تحمل حبس یا در زمان مرخصی اعطایی.

۳) نداشتن شاکی خصوصی و یا جلب رضایت وی و یا جبران ضرر و زیان شاکی خصوصی و زیان‌دیده (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) تا تاریخ ۳۱ / ۳ / ۱۳۹۶.

۴) عدم استفاده از عفو در محکومیت‌های قبلی و فعلی.

تبصره: معاونت در جرائم به استثناء قتل عمد نیاز به جلب رضایت شاکی خصوصی نداشته و مانع اعمال عفو نمی‌باشد.

د – مرتکبین جرائم ذیل از شمول این عفو مستثنی می‌باشند:

۱) قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر (منظور از قاچاق عمده، جرایم بندهای ۶ ماده ۵ و ۶ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن می‌باشد).

۲) قاچاق اسلحه و مهمات.

۳) اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.

۴) آدم ربائی.

۵) اسیدپاشی.

۶) تجاوز به عنف.

۷) دایر کردن مرکز فساد و فحشاء.

۸) سرقت، اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع.

۹) جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی.

۱۰) پولشویی.

۱۱) اخلال در نظام اقتصادی.

۱۲) جرائم مربوط به مشروبات الکلی.

۱۳) قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته، حرفه‌ای و عمده.

تبصره: معاونین جرائم موضوع بندهای ۱، ۲، ۵ و ۱۱ این قسمت نیز از شمول عفو مستثنی می‌باشند.

والامر الیکم والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

صادق آملی لاریجانی

بسمه تعالی

با سلام و تحیت و تبریک میلاد مبارک و عید نوروز با پیشنهاد موافقت می‌شود.

والسلام علیکم و رحمه الله

سیّدعلی خامنه‌ای