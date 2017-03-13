اهوازی ها فردا استقلال خوزستان را تنها نگذارند

جواد کاظم نسب الباجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فردا تیم استقلال خوزستان نماینده شایسته فوتبال خوزستان و ایران قرار است در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا در برابر لخویای قطر صف آرایی کند. این بازی از حساسیت بالایی برای نماینده خوزستان برخوردار است و پیروزی در آن می تواند راه صعود به مرحله بعد را برای آبی های اهواز هموار کند.

وی افزود: به همین دلیل انتظار می رود هواداران فوتبال در خوزستان به خصوص اهوازی ها با حضور پرشور و پرتعداد در ورزشگاه الغدیر، جوانان شایسته فوتبال خوزستان را در این بازی حساس و سرنوشت ساز تنها نگذارند.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بی شک حضور پرتعداد هواداران علاوه بر اینکه باعث افزایش انگیزه های بازیکنان استقلال خوزستان برای ارائه یک بازی بهتر می شود، لرزه بر اندام بازیکنان لخویا می اندازد و آنها قادر نخواهند بود کیفیت واقعی فوتبال خود را به نمایش بگذارند.

الباجی عنوان کرد: باید واقعیت را قبول کرد که فوتبال خوزستان هیچگاه به جایگاه بالای خود در قبل از جنگ تحمیلی و حتی در زمان جنگ نرسیده است به همین دلیل حضور درخشان استقلال خوزستان در آسیا و رسیدن آن به مراحل بالاتر می تواند غول خفته فوتبال خوزستان را دوباره بیدار تا فوتبال خوزستان مجددا در سطح کشور آقایی کند.

وی تاکید کرد: همچنین لازم است مسئولان خوزستان به خصوص استاندار برای رفع مشکلات مالی این تیم با انگیزه و ارزشمند تمام توان خود را به کار گیرند تا شاهد حضوری درخشان برای تیم استقلال خوزستان در آسیا باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا، روز سه شنبه تیم های استقلال خوزستان و لخویای قطر در ورزشگاه غدیر اهواز به مصاف هم می روند.

