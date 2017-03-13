از استعفای افتخاری اطلاعی ندارم/ بازیکنان از جان مایه گذاشتند

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله عبداللهی پس از پیروزی ۲ بر صفر استقلال مقابل لوکوموتیو ازبکستان در هفته سوم دور رفت لیگ قهرمانان آسیا، گفت: وقتی پیروز می شوید همه چیز خوب است. امروز توانستیم یک بازی خوب را ارائه دهیم و به پیروزی دست پیدا کنیم. بازیکنان ما از جان مایه گذاشتند و مزد برتری خود را هم گرفتند.

سرپرست تیم استقلال درباره اینکه سیدرضا افتخاری اعلام کرده از مدیرعاملی استقلال استعفا می دهد، گفت: من از این موضوع بی خبرم و این را از شما می شنوم. باید در این خصوص با افتخاری صحبت کنم.

عبداللهی در پاسخ به این پرسش که آیا بازیکنان باز هم اعتصاب خواهند کرد، افزود: اعتصابی در کار نبوده و آنها به شرایط موجود اعتراض داشتند که خوشبختانه همه مشکلات در حال حل شدن است.

سرپرست تیم استقلال در پاسخ به این پرسش که بازیکنان دو روز تمرین نکرده بودند و آیا این از نظر شما اعتصاب نیست؟ گفت: نمی دانم چرا اینقدر از کلمه اعتصاب استفاده می کنید. ما یک روز تعطیل بودیم. بازیکنان فقط روز بعد از بازی که ریکاوری است تمرین نکردند تا وضعیت موجود بهتر شود اما اعتصابی در کار نبوده است.