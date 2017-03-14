جنجال در مستطیل سبز/ دربی با ۲ گل و ۵۷ مصدوم

خبرگزاری مهر - میلاد حسین زاده - گروه استان‌ها: دیدار دو تیم خونه به خونه و نساجی مازندران در چارچوب هفته بیست و هشتم رقابت‌های لیگ دسته یک فوتبال باشگاه‌های کشور درحالی‌که با حضور بیش از پنج هزار ورزشکار در ورزشگاه شهدای هفت‌تیر بابل نیمه‌کاره ماند که براثر جنجال و درگیری ۵۷ نفر مصدوم شدند.

اگرچه این بازی یک ماراتن معمولی نبود و تساوی به کار تیمی نمی‌آمد و برای صعود به کورس لیگ برتری شدن تنها برد علاج کار این تیم‌ها بود ازاین‌رو، نیمه نخست این مسابقه با نتیجه ۱ بر ۱ خاتمه یافت و ۲ تیم با همین نتیجه به رختکن رفتند.

گل‌های این مسابقه را در دقیقه ۱۵، مرتضی غلامعلی تبار از نساجی با ضربه سر وارد دروازه خونه به خونه کرد و در دقیقه ۴۰ هم پژمان نوری بازیکن خونه به خونه روی ضربه کاشته مستقیم دروازه تیم نساجی را باز کرد اما زمانی که سوت پایان نیمه اول این دیدار به صدا درآمد درگیری وتنش میان هواداران بابلی و قائم‌شهری شروع شد.

درگیری شدید بین دونیمه، ۵۷ هوادار را زخمی کرد، به‌گونه‌ای که ۱۴ آمبولانس و ۳۳ تکنسین علوم پزشکی بابل برای خدمات‌رسانی به مصدومان وارد عملیات شدند. پس از پایان درگیری‌ها با اعلام دادستان بابل تیم خونه به خونه دیگر تا اطلاع ثانوی حق برگزاری مسابقات در ورزشگاه هفت‌تیر را ندارد.

محمد روشن سخنگوی اورژانس علوم پزشکی بابل در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه در درگیری که بین دونیمه بازی نساجی وخونه به خونه رخ داد، بیان کرد: در بین دونیمه این بازی به علت هجوم هواداران به داخل زمین، تعداد ۵۷ نفر دچار آسیب‌دیدگی شدند.

در این حادثه که متأسفانه ۵۷ مصدوم داشت، ۱۰ مصدوم به بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل و ۴۷ مصدوم هم به‌صورت سرپایی درمان شدند

وی با اعلام اینکه تعداد ۱۴ دستگاه آمبولانس و ۳۳ تکنسین به محل حادثه اعزام شد، گفت: در این حادثه که متأسفانه ۵۷ مصدوم داشت، ۱۰ مصدوم به بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل شدند و ۴۷ مصدوم هم به‌صورت سرپایی درمان شدند.

اما حسین مسگرساروی سرمربی تیم فوتبال نساجی مازندران در خصوص درگیری هواداران دو تیم خونه‌به‌خونه بابل و نساجی قائم‌شهر می‌گوید: قبل از بازی تعدادی مسئولان استان بر این باور بودند که همه‌چیز برای برگزاری بازی مطلوب است اما نمی‌دانیم چطور این اتفاقات رخ داد.

وی با اشاره به دربی دور رفت در قائم‌شهر، افزود: ما در قائم‌شهر در دقایق پایانی گل خوردیم و باختیم اما خون از دماغ کسی نیامد و همه به خانه‌های خودشان رفتند اما در بازی امروز بعد از گل تساوی خونه‌به‌خونه هواداران بابلی از روی فنس آمدند و هجمه‌ای در گوشه ورزشگاه ایجاد کردند.

سرمربی تیم فوتبال نساجی مازندران بابیان اینکه به‌طورکلی وضعیت اسفباری در ورزشگاه حاکم بود، گفت: سؤال من این است چرا نیروی انتظامی با این موضوع سطحی برخورد کرد چرا یگان ویژه یک ساعت بعد از شروع شدن درگیری وارد ورزشگاه شد اگر یک نفر در این اتفاقات کشته می‌شد چه کسی پاسخگو بود؟

اما نادر دست‌نشان سرمربی خونه به خونه در خصوص حواشی دیدار دو تیم این تیم و نساجی قائم‌شهر با اعلام اینکه تیم ما در رختکن بود و نمی‌دانیم چه اتفاقی‌های بعد از سوت پایان نیمه اول رخ‌داده است، می‌گوید: دو تیم در نیمه اول فوتبال خوبی بازی انجام دادند بچه‌های ما خیلی عالی بازی کردند و خیلی بالاتر از حریف بودیم هیچ‌کدام از دو تیم درون زمین به دنبال حواشی نبودند.

وی ادامه داد: هر اتفاقی افتاد بین هواداران نساجی و نیروی انتظامی بود و با تیم خونه به خونه مرتبط نخواهد بود.

سرمربی تیم فوتبال خونه‌به‌خونه در پایان متذکر شد: اینکه گفته می‌شود دو تن از بازیکنان نساجی در این درگیری‌ها آسیب‌دیده‌اند کذب است و هیچ‌یک از بازیکنان آسیب ندیدند.

دربی به دستور دادستان متوقف شد

غلامرضا بهروان رئیس هیئت فوتبال استان مازندران در خصوص درگیری هواداران دو تیم خونه‌به‌خونه بابل و نساجی قائمشهردر جمع خبرنگاران بابیان اینکه بازی به دستور دادستان بابل متوقف شد، گفت: بازی بسیار مطلوبی از هر دو تیم در نیمه نخست شاهد بودیم و برگزاری مسابقه هیچ مشکلی نداشت.

وی ادامه داد: داور هم به‌خوبی بازی را اداره می‌کرد اما در بین نیمه یکسری از هواداران با نیروی انتظامی به مشکل خوردند و درگیر شدند، نیروی انتظامی برای مقابله با هواداران مجبور به استفاده از عوامل بازدارنده مانند شوکر و گاز اشک‌آور شد که سرانجام به دستور دادستان بابل از برگزاری ادامه بازی جلوگیری شده است.

رئیس هیئت فوتبال استان مازندران در مورد اینکه تکلیف نتیجه این بازی چه خواهد شد، تصریح کرد: ما به دنبال راهکاری هستیم تا این بازی را برگزار کنیم، چون تیم‌ها در این درگیری هیچ نقشی نداشته‌اند.

شاید بحث‌برانگیزترین بازی به دیدار تیم‌های نساجی و خونه به خونه در بابل بازگردد. دیداری که شاید به لحاظ جدولی نمی‌توانست حساسیت بالایی داشته باشد. چون دو تیم رفته‌رفته شانس‌های صعود به لیگ برترشان کمرنگ و کمرنگ‌تر شده است. درحالی‌که نیمه نخست این بازی با تساوی یک - یک خاتمه یافته بود، در بین دونیمه هواداران دو تیم درگیری لفظی خود را به درگیری فیزیکی و سپس جنجال تبدیل کردند. اگر نبود دخالت نیروی انتظامی و ماموران مستقر در ورزشگاه، چه‌بسا به‌جای آنکه این قائله بعد از نیم ساعت با تنها چند مجروح به پایان برسد، با یک فاجعه به پایان می‌رسید.