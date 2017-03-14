گود برداری غیر اصولی در ملارد حادثه آفرید/ساختمان همجوار فرو ریخت

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته حادثه ریزش آوار در مارلیک ملارد، خیابان دکتر حسابی کوچه سنبل سبب ریزش ساختمان همجوار شد.

بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگار مهر، مالک آن قصد جلو آمدن بیش از حد گود برداری به طرف کوچه را داشته است و شب گذشته به یکباره ضلع جنوبی ساختمان مجاور تخریب و ساختمان فرو ریخت.

خوشبختانه به دلیل خروج سریع افراد داخل ساختمان تخریب شده این حادثه تلفات جانی نداشت و تنها خسارت مالی بر جای گذاشت.

ساختمان تخریب شده ویلایی و یک طبقه بوده است

شهردار ملارد در گفتگو با خبرنگار مهر علت وقوع این حادثه را گودبرداری ناشیانه ملک همجوار دانست و افزود: خوشبختانه این حادثه خسارت جانی نداشت و بلافاصله عوامل شهرداری شروع به تخلیه ساختمان های دیگر همجوار و ایمن سازی آن ها کردند.

علی اکبر خراسانی با بیان اینکه به مهندس ناظر و مالک ساختمان تذکرات ایمنی داده شده است اضافه کرد: کار تا زمان اجرای موارد ایمنی متوقف شد، بنده هم از ساختمان ۳ طبقه طرف دیگر این گود برداری بازدید کردم و برای اطمینان و تا زمان اجرا سازه نگهبان از ساکنین این ساختمان خواستیم ملک مذکور را تخلیه کنند.

وی ادامه داد: ملک گود برداری شده دارای مجوز بوده و کلا یک متر گود برداری کرده اما چون گودبرداری ناشیانه انجام شده این حادثه رخ داده است، بدون هیچ تعارفی دستور توقف کار داده شد.

شهردار ملارد گفت: مهندس ناظر توسط نظام مهندسی تایید می شود و مسئولیت این اتفاقات بر عهده وی است که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده و تذکرات لازم به مهندس ناظر داده می شود، گود برداری متاسفانه زیر پی ساختمان ۳ طبقه مجاور را خالی کرده است.

خراسانی با بیان اینکه تذکر تنها کافی نیست اظهار داشت: دستور دادم از بروز خسارات بیشتر جلوگیری شده و به سرعت ساختمان های همجوار ایمن شود، گاهی در کارهای عمرانی این اتفاقات رخ می دهد اما اگر خدای نکرده جان یکی از شهروندان ما به خطر بیفتد موضوع برای ما قابل گذشت نیست.

وی در مورد اسکان افراد ساختمان ویلایی تخریب شده گفت: اگر خود ساکنین مکانی برای اسکان نداشته باشد برای آنها مکان تهیه می کنیم اما اسکان آن ها جزو وظایف شهرداری نیست و مالک وظیفه دارد برای اسکان این افراد مکان تهیه کند.

مسلم رشیدی یکی از ساکنین ساختمان ۳ طبقه طرف دیگر این گود برداری غیر اصولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به ساختمان ۳ طبقه ای که ما در آن ساکن هستیم از شب گذشته دستور تخلیه دادند و شب گذشته را در منزل سپری نکردیم.

وی اضافه کرد: پلیس ساختمانی عصر دیروز به این گودبرداری سرکشی کرد و اجازه ساخت داد و بعد از ریزش ساختمان هم معاون شهردار در محل حادثه حضور یافت و از محل حادثه بازدید کرد.