به گزارش خبرنگار مهر، افشاگری توسط بازیکنان استقلال و به خصوص بزرگترهای این تیم بعد از بازی با لوکوموتیو ازبکستان در لیگ قهرمانان آسیا کاملا قابل پیش بینی بود. سیدمهدی رحمتی کاپیتان آبی پوشان همانطور که وعده داده بود، دوشنبه شب و در پایان این بازی هیات مدیره استقلال و عملکرد آنها را به باد انتقاد گرفت.

رحمتی در بخشی از صحبتهای خود به عضوی از اعضای هیات مدیره اشاره کرد که کارش تهدید بازیکنان این تیم بوده است: «یکی از اعضای هیات مدیره با تلفنی که شماره آن نمی‌افتد به بازیکنان زنگ می‌زند که مثلا بگوید به فلان ارگان وصل است و از این طریق می‌خواهد بازیکنان را بترساند».

پی بردن به نام شخص موردنظر مهدی رحمتی کار سختی نیست چرا که گزینه‌های زیادی برای رمز گشایی و حدس زدن وجود ندارد. بعد از درگذشت زنده یاد پورحیدری، تنها چهار نفر در هیات مدیره این باشگاه فعالیت دارند. سیدرضا افتخاری، مسعود معینی، حسن زمانی و شهاب جهانیان. قطع به یقین اشاره رحمتی به رضا افتخاری نیست چراکه افتخاری در این مقطع کنار تیم بوده و خودش از افرادی است که مقابل سایر اعضای هیات مدیره قرار گرفته است.

به احتمال زیاد مسعود معینی هم نمی‌تواند فرد مورد اشاره رحمتی باشد. سیستم شغلی معینی خارج از باشگاه استقلال به نوعی نیست که قادر به استفاده از اینگونه تلفن ها باشد.

به نظر می‌رسد اشاره رحمتی از فردی که با این تلفن با بازیکنان استقلال تماس می گیرد، یکی از میان حسن زمانی و شهاب جهانیان باشد؛ دو عضو هیات مدیره که در یک جبهه قرار دارند و از هماهنگی کاملی با هم برخوردارند.

برخی از آگاهان به امور استقلال بر این عقیده هستند که سکوت معنادار جهانیان با مصاحبه‌های تند و تیز زمانی هم ارتباط مستقیمی دارد. حتی گفته می شود منظور افتخاری از بیان این جمله در جمع بازیکنان که «می‌دانم پشت مصاحبه‌های زمانی چه کسی است»، جهانیان رییس هیات مدیره باشگاه است.

با همه این اوصاف باید دید که منظور رحمتی از آن عضو هیات مدیره که گفت با تلفن ناشناس تماس می‌گیرد تا بازیکنان را بترساند کدام یک از این اعضا هستند؛ حسن زمانی یا شهاب جهانیان.