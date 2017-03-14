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۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۵۱

امشب آخرین قسمت «پرستاران» پخش می شود

امشب آخرین قسمت «پرستاران» پخش می شود

امشب آخرین قسمت از سریال «پرستاران» به کارگردانی علیرضا افخمی روی آنتن شبکه یک می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فصل نخست مجموعه تلویزیونی «پرستاران» در این مدت از شبکه یک پخش شد و امشب قسمت آخر آن روی آنتن می رود. پخش سریال «پرستاران» از ۲۵ بهمن آغاز شد و امشب ۲۴ اسفند با پخش قسمت ۲۶ پرونده فصل اول این مجموعه به اتمام می رسد.

به گفته داود هاشمی تهیه کننده این سریال، نقطه اوج و تعلیق مجموعه، امشب با سکانس خانم پاک نهاد(عاطفه رضوی) در اورژانس اتفاق می افتد. 

وی بیان کرد: کار تاکنون ۷۲ درصد پیشرفت داشته و برای فصل دوم ۹ قسمت آماده پخش داریم.

هاشمی با اشاره به این که به دلیل سر و صدای ناشی از چهارشنبه پایان سال و تاثیری که بر روند ضبط صدا ایجاد می کرد، امروز کار تعطیل شده، اظهار کرد: از فردا ۲۵ اسفند تصویربرداری مجددا آغاز می شود.

این تهیه کننده یادآور شد: ما دو روز ۳۰ اسفند و اول فروردین را آف کردیم ولی از روز دوم فروردین برای اینکه پروژه از برنامه عقب نماند، کار را در لوکیشن اورژانس ادامه می دهیم.

مجموعه تلویزیونی «پرستاران» به تهیه کنندگی داود هاشمی و کارگردانی مشترک علیرضا افخمی، محمودرضا تخشید و شهرام شاه حسینی، محصول گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما است که با مشارکت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تولید شده است.

کد مطلب 3932421

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    نظرات

    • fatemeh IR ۱۴:۵۱ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۳
      0 0
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      ممنونم.دعاتون می کنم شما هم دعا کنید

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