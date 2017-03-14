رویکرد ما پیوند مستند و منافع ملی است/ تولید مستند درباره پهلوی

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن یزدی مدیر مرکز مستند سوره وابسته به سازمان سینمایی حوزه هنری با اشاره به اینکه یک مستند خوب هم باید در جامعه اثرگذار باشد و هم به نفع مردم و کشور ساخته شود، گفت: ما امسال به این نتیجه رسیدیم که به صورت مشخص اگر بخواهیم مستندی بسازیم که بیشتر مردم آن را ببینند باید به تلویزیون توجه بیشتری داشته باشیم. ما روش های توزیع را امتحان کردیم و معتقدیم تلویزیون از همه این روش‌ها موثرتر است.

یزدی با بیان اینکه سال بعد هم مانند امسال توجه اصلی‌مان به تلویزیون خواهد بود، افزود: از طرف دیگر وقتی قرار بر همکاری با تلویزیون داشته باشیم باید اقتضائات و شرایط مخاطب تلویزیون را هم مدنظر قرار دهیم به همین منظور جهت گیری ما در ساخت فیلم‌های مستند در نظر گرفتن شرایط مخاطب تلویزیون بود، چون برای ما تاثیرگذاری و مخاطب بیشتر حائز اهمیت است. اگرچه معتقدیم مستندهای جشنواره‌ای و توفیق در جشنواره هم تاثیر خاص خود را دارد چون مخاطبان جشنواره‌ها حرفه‌ای این حوزه هستند و با ساخت فیلم مستند خوب و درخشش در جشنواره هم می توانیم جریانسازی کنیم.

مدیر «مرکز مستند سوره» در بخش دیگری از صحبت خود با اشاره به اینکه سیستم اطلاع‌رسانی ما چه در بخش هنر و چه در بخش رسانه الکن عمل می کند، گفت: در کشور هزاران اتفاق و سوژه وجود دارد ولی بسیاری از مخاطبان از این اتفاق ها آگاه نیستند و چون محصولی هم در این زمینه تولید نمی شود اطلاع رسانی دقیقی در این زمینه نمی شود. مردم هم در زمینه‌های مختلف آگاه نمی‌شوند.

وی ادامه داد: سال ها است با مشکلات کشور سوریه و جنگ‌های آن همراه هستیم و به نوعی مشکلات و مسایل این کشور با ما پیوند خورده ولی بسیاری از مردم کشورمان از اهمیت حضور ما در سوریه آگاه نیستند. به عقیده من این وظیفه مستندسازان است که با ساخت مستندهایشان اطلاع رسانی و مخاطبان را اقناع کنند.

یزدی مباحثی همچون تحریم، قاچاق، فساد مالی را برای ساخت فیلم مستند مهم دانست و گفت: به اعتقاد من یک فیلم مستند باید مستدل و اقناع کننده برای مخاطب باشد و ما هم به این وجه در ساخت فیلم مستند اهمیت می‌دهیم.

وی با اشاره به اینکه توجه ویژه به مستندهای تاریخی هم در برنامه‌های امسال مرکز مستند سوره بوده استف ادامه داد: نظر رهبر انقلاب بود که به تاریخچه حکومت پهلوی پرداخت شود، همانطور که همه می دانیم یکی از فاسدترین و وابسته ترین خاندان پادشاهی کشور خاندان پهلوی بودند که بسیاری از مردم ما در مورد نحوه حکومت آنها چیزی نمی دانند. به همین منظور ما مستند پهلوی دوم با نام «در برابر طوفان» را در ۱۰ قسمت با تصاویر آرشیوی دیده نشده و بی بدیل ساختیم که دهه فجر از تلویزیون پخش شد و با استقبال خوبی هم همراه بود بازخوردهای مثبت خوبی هم داشت و مورد توجه بزرگان نظام هم قرار گرفت. به نظرم «در برابر طوفان» می‌تواند آغاز یک جریان برای تولید جدی‌تر مستندهای تاریخی باشد.

یزدی با اشاره به این مطلب که مجموعه «رضاشاه» را هم برای سال آینده داریم افزود: راجع به آیت الله مدرس هم قرار است مستندی بسازیم ضمن اینکه تحقیقات گسترده‌ای راجع به شخصیت های تاریخ معاصر که در سرنوشت مردم موثر بودند هم انجام می دهیم و با ساخت فیلم مستند مردم را به عبرت‌های تاریخی رجوع می‌دهیم.

وی در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: توجه به مستندسازهای شهرستانی از اولویت دیگر برنامه‌های امسال ما بود که معتقدیم هنوز قدم های موثر در این زمینه برنداشتیم و با توجه به اینکه در شهرستان‌ها پتانسیل زیادی برای ساخت فیلم‌های مستند وجود دارد که باید به آنها توجه کرد. جوانان زیادی به خاطر کمبود بودجه استعدادهایشان از بین می‌رود و این مساله برای من همچون یک کابوس است.

یزدی بیان کرد: حوزه هنری در مراکز استان‌ها دفاتر دارد که ما از این طریق مستندسازها را شناسایی می‌کنیم. مراکز استان ها تا جایی که بتوانند به جوانان با استعداد در ساخته هایشان کمک می‌کنند اما از آنجایی که این مراکز امکانات و توان مالی گسترده ندارند فقط در شناسایی استعدادهای جوان تا یک مرحله‌ای اقدام کرده و این استعداد ها را تا مقاطع و سطوحی همراهی می‌کنند و پس از رسیدن به سطوح بالاتر، آنها را به مراکز در تهران می‌سپارند.

وی در پایان گفت: امیدواریم خدا کمک کند چتر حمایتی مرکز مستند سوره در شهرستان ها گسترده‌تر شود.