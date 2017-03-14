۵۰ پروژه از اعتبارات سفر رئیس جمهوری در قزوین اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرخزاد عصر سه شنبه در نشست خبری باتشریح مهمترین کارهای عمرانی انجام شده در استان در دولت یازدهم اظهارداشت: در مدت سه سال گذشته بیش از ۷۵۰ میلیارد تومان اعتبار از محل ارزش افزوده به ۲۵ شهرداری استان توزیع شده است.

وی افزود: در شرایطی که اعتبارات عمرانی استان حدود ۲۵۰ میلیارد تومان است خوشبختانه معادل یک سوم این اعتبارات برای عمران و توسعه شهری و روستایی در اختیار شهرداری و دهیاری ها قرار می گیرد تا رفاه مردم تامین شود.

فرخزاد بیان کرد: در سه سال گذشته کارهای بسیار خوبی در استان در بخش عمرانی صورت گرفته و تحول بزرگی در این عرصه ایجاد شده است که جای قدردانی دارد.

وی تصریح کرد: با احداث ۳ شهرک گلخانه ای دراستان می توانیم میزان بهره وری را تا ۸۰ درصد بالا ببریم و به صادرات هم کمک کنیم.

معاون عمرانی استانداری قزوین یادآورشد: اصلاح باغات و داربستی کردن آنها، توسعه آبیاری مدرن تا سطح ۲۰ هزار هکتار، نصب کنتورهای هوشمند و مدیریت منابع آبی از مهمترین کارهای انجام شده است.

فرخزاد یادآورشد:برای جلوگیری ازبیابانی شدن اراضی استان طرح نهال کاری در سطح شش هزار هکتار اجرایی شده وبرای تامین آب شرب ناحیه شهری مهرگان در کوتاه مدت ۲۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.

وی اضافه کرد: راه اندازی سایت ۱۰۰ هکتاری پسماند در محمدآباد، اختصاص ۵۰ میلیارد تومان برای روکش اسفالت روستایی استان، اجرای جاده قزوین، الموت به تنکابن، قزوین به کلاچای از دیگر کارهای عمرانی استان است.

معاون عمرانی استانداری قزوین با اشاره به ساماندهی زباله های خانگی، صنعتی و پزشکی در استان گفت: در این زمینه مجتمع ۱۰۰ هکتاری محمدآباد تجهیز شده و در جمع آوری زباله های عفونی در کشور پیشگام هستیم.

وی در خصوص توسعه خطوط ریلی استان بیان کرد:راه آهن قزوین به تهران تا اردیبهشت سال آینده ۲خطه خواهد شد و طرح دو خطه کردن راه آهن قزوین به زنجان و اجرای خط آهن قزوین به رشت نیز در مراحل نهایی قرار دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین افزود: ساخت راه اصلی قزوین به تنکابن و قزوین به کلاچای و کمک به تسریع در اجرای آنها در قالب مصوبه های سفر رئیس جمهور به استان پیش بینی شده و در حال اجراست.

وی یادآورشد:امسال ۵۰۰ میلیارد ریال برای بهسازی راه های روستایی تخصیص یافته و در زمینه آسفالت روستاها از محل مالیات بر ارزش افزوده در سه سال گذشته به میزان ۱۲ سال گذشته کار صورت گرفته و در سال آینده تمامی معابر خاکی روستایی آسفالت خواهد شد.

فرخزاد در مورد میزان پیشرفت عملیات اجرایی سدهای در دست ساخت استان افزود: پیشرفت ساخت سد نهب تاکستان با توجه به تخصیص اعتبار از محل سفر رئیس جمهوری از ۱۵ درصد به ۷۳ درصد افزایش یافته و سد بالاخانلو در شهرستان بوئین زهرا نیز از پنج درصد به ۲۸ درصد رسیده است.

وی گفت:۱۳۷ روستای استان دردولت یازدهم از تسهیلات گاز بهره مند شده اند و گازرسانی به ۱۳۹ روستای دیگر نیز در دست اجرا قرار دارد و ۸۰ درصد جمعیت روستایی استان از نعمت گاز بهره مند هستند.

فرخزاد افزود: در این مدت همچنین ۶۰۵ روستای استان از اینترنت پرسرعت برخوردار شدند و در ۲ هفته اخیر با اجرای طرح نهضت هر دهیار یک کارگزار، بیمه شدگان روستایی و عشایر استان در بیمه اجتماعی روستائیان از ۲۷ هزار خانوار به ۳۲ هزار خانوار افزایش یافته است.

وی به فعالیت های صورت گرفته برای کاهش سوانح جاده ای اشاره کرد و افزود: در سه سال گذشته تلفات جاده ای در استان ۱۰ درصد کاهش یافته است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین با اشاره به تصویب افزایش تخت های بیمارستانی استان در سفر رئیس جمهوری گفت: در دهه مبارک فجر کلنگ احداث بیمارستان ۷۰۰ تخت خوابی در شهر قزوین به زمین زده شد و برنامه ریزی برای ساخت بیمارستان یک هزار تخت خوابی با عنوان طرح گردشگر درمانی نیز توسط بخش خصوصی در۱۰هکتار زمین با ۴۵ هزار مترمربع فضا نیز در حال انجام است و می‌تواند تحول جدی در زمینه گردشگری ایجاد کند.

وی در مورد مسکن مهر اظهارداشت: در ابتدای دولت یازدهم میزان پیشرفت فیزیکی مسکن مهر استان۴۰ درصد بود که به بیش از ۹۰ درصد رسیده است.

فرخزاد گفت: در سال آینده بزرگ‌ترین پارک درون شهری کشور در شهرک مهرگان به بهره‌برداری می‌رسد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین یادآورشد: پیش ‌بینی ۶ میلیارد تومان اعتبار برای مجتمع توان‌ بخشی ایثارگران، تخصیص ۱۳ میلیارد تومان برای زیرساخت‌های امنیتی و قضایی و۲۰ میلیارد تومان برای تکمیل پروژه‌های آموزش و پرورش از دیگر اعتبارات اختصاص یافته در کارهای عمرانی است.

۹۴۰ میلیارد تومان اعتبارات سفر رئیس جمهور به قزوین

فرخزاد در خصوص توزیع اعتبارات سفر ریاست جمهوری هم گفت: از مجموع ۹۴۰ میلیارد تومان اعتبارات سفر ریاست جمهوری حدود ۵۴۰ میلیارد تومان در سال جاری در اختیار دستگاهها قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: حدود ۱۲۰ میلیارد تومان از این اعتبارات برای شرکت های آب و فاضلاب برای تامین اب شرب و ساخت تصفیه خانه است و ۲۰ میلیارد تومان برای بوستان ملی باراجین اختصاص یافت و ۱۴۶ میلیارد تومان برای اجرای ۲۰ هزار هکتار آبیاری تحت فشار تعیین شده است.

معاون عمرانی استانداری قزوین بیان کرد: برای اصلاح باغات سنتی مبلغ ۱۰ میلیارد تومان، احداث سد چنگوره ۴.۵ میلیارد تومان، اجرای طرح بیابانزدایی ۷ میلیارد تومان، ساخت سد بالاخانلو ۳۹ میلیارد تومان، سد نهب ۸۰ میلیارد تومان، توسعه شهرک های گلخانه ای ۱۰ میلیارد تومان، تکمیل مجتمع های آبرسانی ۵۰ میلیارد تومان اعتبار از محل سفر اختصاص یافته است.

فرخزاد اظهارداشت: در بخش ساماندهی بناهای تاریخی ۹ میلیارد تومان، پارک علم و فنآوری ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، مجتمع فرهنگی، ورزشی وتوانبخشی ایثارگران ۶ میلیارد تومان و تکمیل خوابگاه تربیت معلم ۱.۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

۱۳ میلیارد تومان برای زیرساختهای امنیتی و قضایی

وی در ادامه گفت: از اعتبارات سفر ریاست جمهوری مبلغ ۱۳ میلیارد تومان برای تامین زیرساختهای امنیتی و قضایی، ۲۰ میلیارد تومان برای اجرای ۱۰ پروژه آموزش و پرورش، ۲۵ میلیارد تومان برای احداث بیمارستان ۱۲۰ تختخوابی الوند، احداث رادیوتراپی بیمارستان ولایت ۶ میلیارد تومان، زیرساخت هلال احمر مبلغ ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، پیش بینی شده است.

فرخزاد اظهارداشت: همچنین برای تکمیل راه قزوین، الموت به تنکابن مبلغ ۳۶ میلیارد تومان، راه قزوین به رحیم آباد و کلاچای ۹۴ میلیارد تومان، باند دوم بویین زهرا به رحیم آباد ۶۵ میلیارد تومانو باند دوم بویین زهرا به مردآباد و اشتهارد ۶ میلیارد تومان، ساخت ۵ سالن ورزشی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، تکمیل سالن سرپوشیده شش هزار نفری مبلغ ۵ میلیارد تومان و تالار شهر ۲۰ میلیارد تومان اختصاص خواهد یافت.

