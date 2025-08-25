تامین بیش از ۲۲ هزار مترمکعب پساب برای صنعت در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد نادرخانی گفت: ظرفیت تأمین پساب در تصفیه خانه‌های فاضلاب استان در حال حاضر بیش از ۷۴ هزار متر مکعب است که می‌تواند جایگزین آب‌های زیرزمینی شود.

وی افزود: شهرهای زنجان، ابهر، ماهنشان، دندی، زرین آباد و روستاهای نصیرآباد و پری دارای تصفیه خانه فاضلاب هستند و با بهره برداری کامل از پساب تولیدی در این تصفیه خانه‌ها، از برداشت بی رویه آب‌های زیرزمینی استان پیشگیری کرد.

مدیرعامل شرکت آبفا ی استان زنجان بیان کرد: شرکت تولید کننده کاغذ، شهرک‌های صنعتی بزرگترین مصرف کنندگان پساب در استان هستند که در مجموع پساب مصرفی در این چهار واحد صنعتی به بیش از ۲۲ هزار متر مکعب در شبانه روز می‌رسد.

نادرخانی افزود: فاز دوم تصفیه خانه فاضلاب زنجان با فرآیند SBR و با اعتباری بالغ بر ۱,۵۰۰ میلیارد تومان به عنوان یکی از طرح‌های بزرگ توسعه بخش فاضلاب در زنجان آماده بهره برداری است.

وی خاطرنشان کرد: تصفیه خانه فاضلاب زنجان با ظرفیت ۷۵ هزار متر مکعب در شبانه روز قابلیت ارائه خدمات جمع آوری بهداشتی و تصفیه فاضلاب برای بیش از ۴۱۰ هزار نفر را دارد.