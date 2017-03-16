برگزاری جشن نوروزگاه در شهرستان نورآباد ممسنی

محمدیزدانپور عضو انجمن میراث زاگرس شهرستان ممسنی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت :در این جشن با برپایی سیاه چادر عشایری(بحون) در میدان شهر و نمایش صنایع دستی و هنرهای عشایری، بازی های بومی محلی، چوب بازی همراه با موسیقی ساز و نقاره لری، شاهنامه خوانی، قصه گویی، اجرای قطعات موسیقی اصیل لری، پخت و توزیع غذاهای محلی و ...خواهد بود.

وی ادامه داد: نوروزگان توسط میراث فرهنگی گردشگری ممسنی و با همکاری و مدیریت انجمن میراث زاگرس ممسنی برگزار می شود.

این فعال محیط زیست با اشاره جشنواره بلوط که چند روز پیش در این شهر برگزار شد بیان کرد:هدف ما در دو جشنواره نوروزگان و بلوط شبیه هم بوده و هست، در این جشنواره‌ها تمرکز اصلی ما بر روی معرفی صنایع دستی منطقه بود؛ چرا که اعتقاد داریم با فروش و حمایت صنایع دستی و رونق آنها زمینه اشتغال هر چه بیشتر را فراهم می‌کنیم، بیشتر مانور ما روی صنایع دستی مردم روستا بود تا بتوان توجه مردم رو به آن‌ها جلب کنیم و با فروش محصولات آن‌ها را حمایت کنیم و زمینه اشتغال زنان و مردان دامدار فراهم شود با این روش بخش مهمی از جنگل و مرتع ها را نیز برای حفظ اقلیم و جلوگیری از خشکسالی نگهداری می کنیم.

وی در ادامه درباره به ثمر نرسیدن درخت هایی که در مناسبت‌های مختلف کاشته می‌شود، بیان کرد: هرساله در هفته منابع طبیعی توسط ارگانهای دولتی درختکاری‌های وسیعی صورت میگیرد که پس از گرفتن عکس یادگاری فراموش می شوند و هیچ مراقبتی صورت نمی گیرد تا خشک شوند. همچنین درختان بلوط خودرو و کاشت شده انجمن های زیست محیطی توسط دام نابود می شوند.

این عضو فعال محیط زیست دو عامل مهم را منجر به تخریب طبیعت زیبای نورآباد ممسنی دانست و بیان کرد: وجود دامهایی که بیش از ظرفیت مرتع در منطقه وجود دارد بعد از مافیای چوب مهمترین عامل تخریب طبیعت هستند؛ البته میتوان با احیا صنایع دستی و حمایت تولید کنندگان صنایع دستی روستایی و عشایری و برگزاری کارگاه های آموزشی‌ آنها را اگاه ساخت که هم دام کمتری پرورش بدهند و هم با اهمیت بالای بلوط اشنا شوند و از آن در برابر دست درازی ها مراقبت کنند.

یزدانپور در ادامه از حضور مظفر افشار به عنوان پدر بلوط ایران در این جشنواره خبر داد و بیان کرد:در جشنواره بلوط عروسک (لیلی) نمادی از ممسنی با پوشش محلی که به تازگی در فهرست ثبت میراث ملی کشورمان نیز قرار داده شده و زیور آلات گیاهی دست ساز سنتی ممسنی (مهلو) توسط بانو لشکری و فرشید فر به خانواده شان اهدا کردیم که بسیار مورد استقبال قرار گرفت.