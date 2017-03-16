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۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۳۷

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

برگزاری جشن نوروزگاه در شهرستان نورآباد ممسنی

برگزاری جشن نوروزگاه در شهرستان نورآباد ممسنی

جشن نوروزگان یا نوروزگاه به واسطه فرا رسیدن نوروز از چهارشنبه آخر سال در شهرستان نورآباد ممسنی آغاز شده و تا روز هفتم نوروز ادامه دارد.

محمدیزدانپور  عضو انجمن میراث زاگرس شهرستان ممسنی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت :در این جشن با برپایی سیاه چادر عشایری(بحون) در میدان شهر و نمایش صنایع دستی و هنرهای عشایری، بازی های بومی محلی، چوب بازی همراه با موسیقی ساز و نقاره لری، شاهنامه خوانی، قصه گویی، اجرای قطعات موسیقی اصیل لری، پخت و توزیع غذاهای محلی و ...خواهد بود.

وی ادامه داد: نوروزگان توسط میراث فرهنگی گردشگری ممسنی و با همکاری و مدیریت انجمن میراث زاگرس ممسنی برگزار می شود.

 این فعال محیط زیست با اشاره جشنواره بلوط که چند روز پیش در این شهر برگزار شد بیان کرد:هدف ما در دو جشنواره نوروزگان و بلوط شبیه هم بوده و هست، در این جشنواره‌ها تمرکز اصلی ما بر روی معرفی صنایع دستی منطقه بود؛ چرا که اعتقاد داریم با فروش و حمایت صنایع دستی و رونق آنها زمینه اشتغال هر چه بیشتر را فراهم می‌کنیم، بیشتر مانور ما روی صنایع دستی مردم روستا بود تا بتوان توجه مردم رو به آن‌ها جلب کنیم و با فروش محصولات آن‌ها را حمایت کنیم و زمینه اشتغال زنان و مردان دامدار فراهم شود با این روش بخش مهمی از جنگل و مرتع ها را نیز برای حفظ اقلیم و جلوگیری از خشکسالی نگهداری می کنیم.

وی در ادامه درباره به ثمر نرسیدن درخت هایی که در مناسبت‌های مختلف کاشته می‌شود، بیان کرد: هرساله در هفته منابع طبیعی توسط ارگانهای دولتی درختکاری‌های وسیعی صورت میگیرد که پس از گرفتن عکس یادگاری فراموش می شوند و هیچ مراقبتی صورت نمی گیرد تا خشک شوند. همچنین درختان بلوط خودرو و کاشت شده انجمن های زیست محیطی توسط دام نابود می شوند.

این عضو فعال محیط زیست دو عامل مهم را منجر به تخریب طبیعت زیبای نورآباد ممسنی دانست و بیان کرد: وجود دامهایی که بیش از ظرفیت مرتع در منطقه وجود دارد بعد از مافیای چوب مهمترین عامل تخریب طبیعت هستند؛ البته میتوان با احیا صنایع دستی و حمایت تولید کنندگان صنایع دستی روستایی و عشایری و برگزاری کارگاه های آموزشی‌ آنها را اگاه ساخت که هم دام کمتری پرورش بدهند و هم با اهمیت بالای بلوط اشنا شوند و از آن در برابر دست درازی ها مراقبت کنند.

یزدانپور در ادامه از حضور مظفر افشار به عنوان پدر بلوط ایران در این جشنواره خبر داد و بیان کرد:در جشنواره بلوط عروسک (لیلی) نمادی از ممسنی با پوشش محلی که  به تازگی در فهرست ثبت میراث ملی کشورمان نیز قرار داده شده و زیور آلات گیاهی دست ساز سنتی ممسنی (مهلو) توسط بانو لشکری و فرشید فر به خانواده شان اهدا کردیم که بسیار مورد استقبال قرار گرفت.

کد مطلب 3933103

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