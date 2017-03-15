«نوروززاده» طراح سیاست وزارت خارجه آمریکا در خصوص ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «کانزرویتیو ریویو» از رسانه های وابسته به محافظه کاران آمریکا از انتصاب «سحر نوروز زاده» به عنوان مسئول طراحی سیاست وزارت خارجه آمریکا در حوزه ایران و خلیج فارس خبر داد.

نوروززاده مدیر سابق بخش ایران در شورای امنیت ملی کاخ سفید در دوره «باراک اوباما» رئیس جمهوری سابق آمریکا است. وی همچنین عضو سابق شورای ملی ایرانیان آمریکا (نایاک) است.

گفتنی است که کانزرویتیو ریویو، نوروززاده را از طراحان توافق هسته ای ایران و ۱+۵ معرفی می کند و می گوید یکی از وظایف اصلی وی در دوران اوباما، ارائه پیشنهاداتی در راستای پیشرفت این توافق بوده و در جلسات مهمی که در همین رابطه با حضور اوباما، «جو بایدن» معاون و «جان کری» وزیر خارجه وی برگزار می شد، شرکت داشته است.

وی در اواخر دوره زمامداری اوباما، به وزارت امور خارجه آمریکا پیوست و برای مدتی کوتاه سمت سخنگوی فارسی زبان این وزارتخانه را بر عهده داشت.

سوابق نوروززاده، از نگاه بسیاری از جمهوریخواهان وی را برای حضور در وزارت امور خارجه دولت جدید واشنگتن، ناشایست معرفی می کند. به ویژه آنکه هنوز انگیزه اصلی «رکس تیلرسون» وزیر امور خارجه آمریکا از انتصاب وی به سمت جدید مشخص نیست.