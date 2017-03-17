چالش بر سر افزایش تعرفه واردات کاغذ/ درگذشت دو چهره ادبی

خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ: آخرین گزارش هفتگی «یک هفته با کتاب» در سال ۹۵، متاسفانه دو خبر درگذشت را در بر می‌گیرد. ۲ خبر درباره افزایش تعرفه کاغذ، ۳ خبر از نمایشگاه کتاب تهران، ۶ خبر بین‌المللی و ۵ خبر از حوزه های دیگر کتاب و ادبیات از جمله خبرهای این گزارش هستند.

درگذشت عبدالعلی برومند

اولین خبر درگذشت مربوط به زنده یاد برومند است که به موجب آن، عبدالعلی ادیب برومند شاعر و محقق دوشنبه ۲۲ اسفند در سن ۹۲ سالگی درگذشت.

درگذشت افشین یداللهی

دومین خبر درگذشت هم مربوط به افشین یداللهی شاعر و ترانه سرای کشور بود که در سانحه رانندگی در محور هشتگرد درگذشت. این خبر پیش از ظهر دیروز چهارشنبه در خروجی خبرگزاری مهر قرار گرفت و سانحه مربوط به ساعات ابتدایی بامداد این روز بود.

یداللهی از جمله ترانه سراهای موفق و محبوب کشور بود که بسیاری از آثارش با صدای خوانندگانی چون علیرضا قربانی و سالار عقیلی برای سریال های تلویزیونی پخش شده است.

درخواست وزیر صنعت از رئیس جمهور برای افزایش تعرفه واردات کاغذ

با گذر از خبرهای درگذشت این هفته، به خبرهای مربوط به مساله افزایش تعرفه واردات کاغذ می رسیم که خبر ابتدایی مربوط به درخواست وزیر صنعت از رئیس جمهور در این باره است.

طبق اطلاعات این خبر، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار افزایش تعرفه واردات کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه شد.

مخالفت اتحادیه ناشران با افزایش تعرفه واردات کاغذ

به دنبال نامه ای که وزیر صنعت به رئیس جمهور نوشت، اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با محتوای این نامه مخالفت کرد و رئیس این اتحادیه پیشنهاد افزایش دوبرابری تعرفه واردات کاغذ را موجب التهاب در بازار قیمت این محصول عنوان کرد.

محمود آموزگار که در این باره با خبرنگار مهر، گفتگو کرد، در مورد نامه اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت به معاون اول رئیس جمهور که در آن خواستار افزایش حداقل یک پله‌ای حقوق ورودی کاغذهای روزنامه، چاپ و تحریر و رسیدن تعرفه واردات آن از ۵ درصد فعلی به ۱۰ درصد شده است، گفت: این پیشنهاد، تازگی ندارد و مدت‌هاست که مطرح می‌شود و البته با مقاومت منطقی و اصولی مصرف‌کنندگان کاغذ مواجه می‌شود که در ردیف نخست این مصرف کنندگان، ناشران و اهالی روزنامه‌ها و مطبوعات قرار دارند.

اعلام شرایط حضور در بخش بازار جهانی نمایشگاه کتاب تهران

اولین خبر مربوط به نمایشگاه کتاب، اعلام شرایط حضور در بخش بازار جهانی نمایشگاه کتاب تهران است. به این ترتیب، شرایط و ضوابط حضور ناشران، مؤسسات، نهادها، تشکل‌های مختلف نشر، اهالی قلم و آژانس‌های ادبی سراسر کشور جهت حضور در بخش بازار جهانی کتاب سی‌امین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران اعلام شد.

طبق اطلاعات این خبر، متقاضیان برای حضور در این بخش می‌توانند حداکثر تا تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۶ جهت ثبت‌نام و ارائه آثار به دبیرخانه اقدام و نسبت به نمایش و معرفی دستاوردهای خود در بازار جهانی کتاب این دوره از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران اقدام ‌کنند.

الزام برای رفع ایرداهای فضای مسقف نمایشگاه

در خبر دومی که این هفته درباره نمایشگاه کتاب تهران منتشر شد، معاون اجرایی نمایشگاه کتاب تهران گفت: در دومین جلسه ستاد اجرایی نمایشگاه کتاب با کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران، مقرر شد مجری طرح مجموعه شهرآفتاب نسبت به رفع ایرداهای فضای مسقف اقدام کند.

مهدی اسماعیلی‌راد از برگزاری دومین جلسه ستاد اجرایی نمایشگاه با کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران خبر داد و گفت: در این جلسه که در مجموعه شهر آفتاب برگزار شد، حجت‌الاسلام ناصحی، رئیس کمیسون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران، معاون خدمات شهری شهرداری تهران، مدیران سازمان اتوبوسرانی و مترو و دیگر مدیران همکار در برگزاری نمایشگاه حضور داشتند و پس از معرفی اعضا و مسئولان کمیته‌های شش گانه‌ی‌ شهر آفتاب، وظایف و شرح کار این کمیته‌ها بررسی و تصویب شد.

آغاز ثبت‌نام بن مشارکتی خرید کتاب سازمان‌ها از نمایشگاه

ثبت‌نام سازمان‌ها، نهادها و موسسات دولتی و غیر دولتی به منظور دریافت بن مشارکتی در سی‌اُمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران آغاز شد. به این ترتیب، در این خبر اعلام شد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای تحقق سیاست‌های حمایتی و به منظور کمک به جامعه علمی کشور و همچنین ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی ثبت‌نام بن مشارکتی جهت خرید کتاب در سی‌اُمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران را از روز یکشنبه ۲۲ اسفند ماه آغاز کرده است.

اعلام فراخوان چهاردهمین جشنواره نقد کتاب

فراخوان چهاردهمین دوره جشنواره نقد کتاب هم این هفته توسط موسسه خانه کتاب منتشر شد. این جشنواره همزمان با هفته پژوهش در آذر ۱۳۹۶ برگزار می‌شود.

اجرای دومین طرح «بهاریه­ کتاب» در کتابشهرهای ایران

حامد شفیق مدیرعامل کتابشهر ایران روز سه شنبه این هفته گفت: در ایام نوروز بهترین عیدی به اعضای خانواده، دوستان و آشنایان، کتاب و محصولات فرهنگی است، کتابشهر ایران با هدف تامین عیدی فرهنگی و با توجه به استقبال خوب شهروندان عزیز از بهاریه ۹۵ همزمان با ایام نوروز ۹۶، طرح فروش ویژه «بهاریه کتاب» در کتابشهرهای ایران را برگزار می­‌کند.

به این ترتیب، شهروندان می‌توانند از اوایل هفته آینده تا پایان ۱۳ فروردین با مراجعه به شعبات مختلف کتابشهر از تسهیلات طرح بهاریه کتاب و محصولات فرهنگی بهره‌­مند شوند. این فروشگاه زنجیره­ای کتاب و محصولات فرهنگی با شعار محوری «کتاب شهر، کتاب فروشی خانواده» سبد اقلام فرهنگی مورد نیاز خانواده‌­های ایرانی از هر سن و طبقه‌­ای را عرضه می‌­کند

رونمایی کتاب زندگینامه شهید بروجردی

مراسم رونمایی از کتاب «محمد مسیح کردستان» نوشته نصرت الله محمودزاده، شامل زندگینامه شهید محمد بروجردی عصر شنبه این هفته، با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد.

برگزاری مراسم معرفی «خرستان» لوریس چکنواریان

مراسم معرفی کتاب «خرستان» نوشته لوریس چکنواریان عصر شنبه ۲۱ اسفند با حضور جمعی از چهره‌های ادبی و فرهنگی کشور در شهرکتاب مرکزی برگزار شد. این مراسم با حضور چهره های مختلف فرهنگی و هنری همراه بود و بخشی از آن به خوانش بخش هایی از این کتاب اختصاص داشت.

برگزاری نشست خبری رئیس انجمن مترجمان تهران

نشست خبری محمدرضا اربابی رئیس انجمن صنفی مترجمان شهر تهران عصر یکشنبه ۲۲ اسفند با حضور خبرنگاران در خبرگزاری مهر برگزار شد.

ایران مهمان ویژه نمایشگاه کتاب پکن شد

اولین خبر بین المللی این گزارش، مربوط به ایران و حضورش در یک نمایشگاه کتاب است. طبق اطلاعات این خبر، امیرمسعود شهرام‌نیا قائم مقام سی امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران سه شنبه ۲۴ اسفند با مسئولان برگزار کننده نمایشگاه کتاب پکن دیدار کرد و طی توافقات به عمل آمده، ایران به عنوان مهمان ویژه نمایشگاه کتاب پکن۲۰۱۷ انتخاب شد.

در این دیدار امیرمسعود شهرام نیا، قائم مقام سی‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، غلامرضا نوعی، مدیر کمیته بین الملل سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، جیانگ مائونینگ، مدیرکل اداره مطبوعات، انتشارات، رادیو، فیلم و تلویزیون چین، ژیا گوانگ لو، مدیر برگزار کننده نمایشگاه کتاب پکن، لو زینگ یانگ، مدیرپروژه مناسبت‌ها و چوین شورن، مدیرارتباطات خارجی نمایشگاه پکن حضور داشتند.

حضور ایران در نمایشگاه کتاب نجف اشرف

دومین خبر بین المللی هم مربوط به حضور ایران در یک نمایشگاه کتاب خارجی دیگر است که البته مربوط به هفته گذشته است ولی روز دوشنبه این هفته منتشر شد و به موجب آن، نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب نجف اشرف، روز پنجشنبه ۱۹ اسفند با حضور پرشور زائران ایرانی به همت آستان مقدس علوی (ع) در جوار حرم امیرالمؤمنین علی (ع)، آغاز به کار کرده است و تا ۲۸ ماه جاری ادامه دارد.

در این نمایشگاه بیش از ۲۰۰ ناشر از کشورهای عراق، جمهوری اسلامی ایران و لبنان شرکت کرده‌اند که در زمینه‌های مختلف دینی، مذهبی، تاریخی، فرهنگی، مهندسی و ... به عرضه مکتوبات و محصولات خود می‌پردازند.

انتخاب آثار برای ارسال به مسابقه‌ تصویرگری براتیسلاوا

این خبر، از جمله خبرهای روز شنبه این هفته بود و به موجب آن، با اعلام هیات داوران آثار ۱۵ تصویرگر ایرانی به مسابقه‌ بین‌المللی تصویرگری براتیسلاوا ۲۰۱۷ ارسال می‌شود.

هیات داوران این مسابقه در ایران، متشکل از فرشید مثقالی، بهزاد غریب‌پور، علی بوذری، زهره قائینی و سحر ترهنده پس از بررسی ۱۰۰ اثر، آثار راه‌یافته به این جشنواره را اعلام کردند.

جان کری خاطراتش را می‌نویسد

جان کری وزیر امور خارجه پیشین آمریکا پس از ترک پست خود در کاخ سفید، می خواهد خاطراتش را به چاپ برساند. طبق خبری که این هفته منتشر شد، سناتور سابق ماساچوست قرارداد امضای کتاب خاطرتش را با «سیمون اند شوستر» ناشر بسته است.

ناشر این کتاب هم با اعلام خبر مذکور گفت این کتاب هنوز عنوان مشخصی ندارد و زمان انتشارش نیز روشن نیست، اما دربرگیرنده زندگی جان کری از دوران کودکی تا نشستن بر صندلی وزارت است.

درگذشت نویسنده رمان «پل‌های مدیسون کانتی»

رابرت جیمز والر نویسنده آمریکایی رمان پرفروش «پل‌های مدیسون کانتی» که این کتاب را سال ۱۹۹۲ به بازار فرستاده بود، در سن ۷۷ سالگی درگذشت. وی «پل‌های مدیسون کانتی» را در ۱۱ روز نوشت و در آن به روایت زنی خانه‌دار پرداخت که بر اثر آشنایی با عکاس مجله‌ نشنال جیوگرافیک مجبور می شود تا مهمترین تصمیم زندگی‌اش را بگیرد.

از این کتاب بیش از ۱۲ میلیون نسخه در کشورهای مختلف منتشر و به عنوان یکی از پرفروش‌ترین رمان‌های قرن بیستم شناخته شده است.

برپایی نمایشگاهی از متعلقات اسکار وایلد

کلید سلول زندان اسکار وایلد و نامه‌ای که او به یک روزنامه نوشت برای نخستین بار در مالت به نمایش درآمد. اسکار وایلد نویسنده مشهور بریتانیایی زمانی در مالت در زندان بود و حالا کلید زندانی که وی در آنجا در اسارت بود، در معرض دید عموم قرار ‌گرفته است.

در این نمایشگاه که توسط بنیادی غیرانتفاعی راه‌اندازی شده، مجموعه‌ای از متعلقات وایلد عرضه شده است. این نویسنده سال ۱۸۹۵ به مدت دو سال در این جزیره زندانی شد.