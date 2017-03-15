جبهه پایداری اظهارات «عبدالله ناصری» را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جبهه پایداری انقلاب اسلامی با انتشار اطلاعیه ای، اظهارات عبدالله ناصری عضو شورای عالی اصلاح طلبان درباره انتخاب شهردار تهران در سال ۹۲ را از اساس کذب دانست.

در این اطلاعیه آمده است:«اظهارات ناصری از اساس کذب بوده و به هیچ عنوان مورد تایید این جبهه نمی باشد.»

گفتنی است؛ عبدالله ناصری اخیرا مدعی شده بود، «همان زمان برخی اصولگرایان پیروز شده در انتخابات شورای شهر تهران که از جبهه پایداری بودند به اصلاح طلبان پیغام دادند که ما به این جمع بندی رسیده ایم که قالیباف به خاطر عملکرد ۸ سال گذشته اش دیگر شهردار تهران نباشد. اگر شما بتوانید درباره یک نامزد کارآمد برای شهرداری تهران به توافق برسید، ما نیز به وی رای می دهیم تا شهر از این وضعیت ناهنجاری که گرفتارش شده نجات یابد.»