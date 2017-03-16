تصویربرداری «بی نمک» به ۴۰ درصد رسید/ ضبط در لوکیشن دانشگاه شریف

به گزارش خبرنگار مهر، سریال «بی نمک» (گسل) به کارگردانی علیرضا بذرافشان و تهیه کنندگی محسن چگینی در شبکه سه ساخته می شود که در آن بازیگرانی چون سام درخشانی، بیژن امکانیان، فلور نظری، مهتاج نجومی، محمد فیلی،‌ سامان دارابی، کاوه سماک باشی، طوفان مهردادیان، رامتین خداپناهی، افشین نخعی، ستاره حسینی، نیکی محرابی به ایفای نقش می پردازند.

تاکنون حدود ۴۰ درصد از ضبط و تصویربرداری این سریال که موقعیتی کمدی دارد، انجام شده است.

ضبط و تصویربرداری این سریال به تازگی در منزل دکتر اعتبار یکی از شخصیت های قصه در لوکیشنی در شهرک دانشگاه شریف انجام شد.

این سریال که در ۱۴ دی ماه کلید خورد یک کمدی اجتماعی سیاسی به کارگردانی علیرضا بدرافشان و تهیه کنندگی محسن چگینی است که در ۳۰ قسمت به تولید خواهد رسید.