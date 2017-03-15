دور دوم گفتگوهای «ایران، روسیه و ترکیه» درباره سوریه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دور دوم گفتگوهای سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه در ادامه نشست های تخصصی کنفرانس «آستانه ۳» صبح امروز برگزار شد.

در این دور از رایزنی ها، هیات های سه کشور به ریاست لاورنتیف نماینده ویژه پوتین در امور سوریه، اونال معاون وزیر خارجه ترکیه و جابری انصاری معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ایران در خصوص جمع بندی محتوایی مباحث این دور از مذاکرات، برنامه نشست عمومی عصر امروز اجلاس، تاریخ و برنامه اجلاس آتی آستانه و نیز تشکیل جلسات کارشناسی سه کشور در فاصله دو اجلاس آستانه گفتگو و تبادل نظر کردند.