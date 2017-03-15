محمد مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعمال محدودیت‌های ترافیکی طی پنج‌شنبه آخر امسال در شهر کرمانشاه خبر داد و گفت: این محدودیت ها برای تسهیل در تردد و عبور و مرور شهروندان است.

وی تصریح کرد: این محدودیت‌ها طی فردا پنج شنبه 26 اسفند از ساعت ۸ صبح در تمام مسیرهای منتهی به میدان شهدا اجرا شده است و طی آن اجازه عبور به وسائط نقلیه شخصی در این محدوده داده نمی شود.

رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه با اشاره به افزایش حجم ترافیکی در مسیرهای منتهی به باغ فردوس و مزار شهدای کرمانشاه در مراسم پنجشنبه آخرسال، گفت: براساس تدابیر در نظر گرفته شده، این محدودیت ها فردا در ضلع شرقی میدان آزادی به سمت میدان شهدا اجرا خواهد شد. هم چنین در محدوده ذکر شده تمام تقاطع های مسیر پوشش داده شده و اجازه تردد به خودروهای شخصی در این محدوده داده نمی شود.

رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه از اعمال محدودیت در تمام تقاطع های مسیر بزرگراه امام(ره) و شمال به جنوب از تقاطع شهید غیرتمند به سمت میدان شهدا طی فردا پنج شنبه (26 اسفند) خبر داد.

مرادی افزود: هم چنین محدود شرق به غرب بلوار کیهانشهر نیز محدودیت داشته و خودروها در این مسیر به سمت بزرگراه امام هدایت خواهند شد و اجازه ورود آنها به میدان شهدا داده نمی شود.

وی از اعمال این محدودیت ها از ساعت ۸ صبح الی ۱۹ عصر فردا پنج شنبه خبر داد و گفت: البته این موضوع بستگی به حجم تردد ها و ورودی ها به میدان شهدا دارد و در صورت بالا بودن این حجم ممکن است ساعاتی نیز تمدید شود.

رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه گفت: در مسیرهای مذکور تنها اجازه ورود وسایل نقلیه شخصی داده نشده و تردد با وسایل نقلیه عمومی امکان پذیر است. هم چنین اجازه عبور خودروهای امدادی در این مسیرها داده می شود.

وی از در نظر گرفتن تمهیداتی در محل بهشت زهرا برای تسهیل در تردد شهروندان خبر داد و گفت: در این مسیر تعدادی از خودروهای عمومی نسبت به جابجایی مردم در داخل محوطه مذکور اقدام می کنند و ورود خودروهای دیگر به داخل آرامستان ممنوع است.