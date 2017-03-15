به گزارش خبرگزاری مهر، با فرا رسیدن ایام نوروز سال ۱۳۹۶ ساعت بازدید از موزه سینما تغییر کرد و علاقمندان می توانند از تاریخ ۲ فروردین تا پایان روز ۱۱ فروردین ماه از ساعت ۹ تا ۱۶ از مجموعه تالارهای موزه سینما بازدید کنند.

طبق روال تعطیلی موزه سینما در روزهای شنبه، تالارهای این موزه سینمایی در تاریخ ۲۸ اسفند ماه سال جاری و دو تاریخ ۵ و ۱۲ فروردین ماه تعطیل خواهد بود.

دو سالن سینما توگراف و سینما فردوس از تاریخ ۲ فروردین باز است و فیلم های روز سینمای ایران طبق جدول زمان بندی در این دو سالن نمایش داده می شود.

همچنین مجموعه فرهنگی موزه سینمای ایران در تاریخ های ۲۹ و ۳۰ اسفند ماه سال ۱۳۹۵ و دو تاریخ اول و ۱۳ فروردین ماه سال ۱۳۹۶ تعطیل است.

غرفه های فروش محصولات فرهنگی و کافی شاپ های موزه سینمای ایران همه روز به غیر از ۱۳ فروردین باز است.