  1. استانها
  2. البرز
۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۴۹

در گفتگو با مهر اعلام شد:

پیکر«افشین یداللهی» به آرامستان بهشت سکینه کرج منتقل شد

پیکر«افشین یداللهی» به آرامستان بهشت سکینه کرج منتقل شد

کرج - مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری کرج از تحویل پیکر افشین یداللهی به بهشت سکینه این شهرستان خبر داد.

محمد یساولی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد:  پیکر افشین یداللهی به آرامستان بهشت سکینه کرج تحویل داده شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه پزشکی قانونی تا ساعت ۱۴ هر روز دایر است، گفت: فردا پنجشنبه بیست و ششم اسفندماه پس از صدور جواز دفن، پیکر این شاعر و ترانه سرای کشور به بستگانش تحویل داده می شود.

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری کرج درگذشت این هنرمند را به جامعه هنرمندان و همه مردم شریف ایران تسلیت گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، افشین یداللهی شاعر و ترانه سرای کشور بر اثر تصادف درگذشت، یداللهی شب گذشته سه شنبه بیست و چهارم اسفند در مسیر بازگشت از هشتگرد به سمت تهران به دلیل برخورد شدید یک دستگاه کامیون با خودرویش، به شدت مجروح شده و درگذشت، همسر و برادر همسر این هنرمند در این سانحه به‌شدت دچار جراحت شده‌اند.

یداللهی از جمله ترانه سراهای شناخته شده کشور بود که بسیاری از آثارش به عنوان تیتراژ سریال‌های تلویزیون توسط خوانندگانی چون علیرضا قربانی و سالار عقیلی خوانده شد.

در این میان می‌توان به ترانه تیتراژ سریال‌های «شب دهم»، «مدار صفر درجه» و «معمای شاه» اشاره کرد.

کد مطلب 3933625

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • نوش ابادی SE ۱۶:۱۵ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد و خداوند مهربان آمرزش دهد.
    • مجید IR ۱۸:۲۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
      0 0
      پاسخ
      ترانه سرایی که به ملودی جان می‌بخشید، روحش شاد. واقعاً برای خوانندگان وترانه دوستان خبر تاثر آوری بود.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها