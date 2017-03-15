پیکر«افشین یداللهی» به آرامستان بهشت سکینه کرج منتقل شد

محمد یساولی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پیکر افشین یداللهی به آرامستان بهشت سکینه کرج تحویل داده شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه پزشکی قانونی تا ساعت ۱۴ هر روز دایر است، گفت: فردا پنجشنبه بیست و ششم اسفندماه پس از صدور جواز دفن، پیکر این شاعر و ترانه سرای کشور به بستگانش تحویل داده می شود.

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری کرج درگذشت این هنرمند را به جامعه هنرمندان و همه مردم شریف ایران تسلیت گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، افشین یداللهی شاعر و ترانه سرای کشور بر اثر تصادف درگذشت، یداللهی شب گذشته سه شنبه بیست و چهارم اسفند در مسیر بازگشت از هشتگرد به سمت تهران به دلیل برخورد شدید یک دستگاه کامیون با خودرویش، به شدت مجروح شده و درگذشت، همسر و برادر همسر این هنرمند در این سانحه به‌شدت دچار جراحت شده‌اند.

یداللهی از جمله ترانه سراهای شناخته شده کشور بود که بسیاری از آثارش به عنوان تیتراژ سریال‌های تلویزیون توسط خوانندگانی چون علیرضا قربانی و سالار عقیلی خوانده شد.

در این میان می‌توان به ترانه تیتراژ سریال‌های «شب دهم»، «مدار صفر درجه» و «معمای شاه» اشاره کرد.