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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۱۶

پیام تسلیت مدیرعامل خانه کتاب برای درگذشت افشین یداللهی

پیام تسلیت مدیرعامل خانه کتاب برای درگذشت افشین یداللهی

مجید غلامی جلیسه با صدور پیامی درگذشت افشین یداللهی، شاعر و ترانه سرا را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه کتاب، در متن پیام مجید غلامی جلیسه، مدیرعامل موسسه خانه کتاب به مناسبت درگذشت زنده‌یاد افشین یداللهی آمده است:

«خبر درگذشت ناگهانی، شاعر و ترانه‌سرای توانمند کشورمان که عمر خود را با حضور موثر در عرصه شعر و ادبیات مزّین کرده بود موجب تاثر و تاسف شد. هنرمندی که در طول حیات هنری خویش با خلق نغمه‌های جاودانه، بارها روح و جان مشتاقان و دوستداران ناب موسیقی ایران را نوازش کرد. اینجانب ضمن عرض تسلیت فقدان این هنرمند متعهد به ملت شریف ایران، اهالی شعر و هنر،   برای آن مرحوم رحمت و علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت می کنم.»

بر اساس این گزارش، «روز شمار یک عشق»، «مشتری میکده‌ای بسته»، «جنون منطقی»، «حرف‌هایی که من باید می‌گفتم و تو باید می‌شنیدی» و... مجموعه شعرهایی هستند که از افشین یداللهی به چاپ رسیده است. این شاعر و ترانه‌سرای کشورمان، بامداد چهارشنبه ۲۵ اسفند ماه بر اثر تصادف درگذشت.

کد مطلب 3933270

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