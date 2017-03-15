بنیاد شعر و ادبیات داستانی، درگذشت افشین یداللهی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد شعر و ادبیات داستانی، متن پیام صادر شده از سوی مدیریت این بنیاد بدین شرح است:

«افشین یداللهی یکی از ترانه‌سرایانی بود که در دهه ۷۰ در جان گرفتن دوباره تصنیف و ترانه، نقش ویژه‌ای داشت. این نقش در کنار تأثیرگذاری او در تربیت نسل جوان ترانه‌سرا با برگزاری مداوم جلسات خانه ترانه وی را به یکی از مؤثرترین چهره‌های ترانه‌سرایی روزگار ما تبدیل کرده بود.

درگذشت او در سال‌هایی که می‌توانست اوج شکوفایی وی و تاثیرگذاری بیشترش در جریان ترانه‌سرایی باشد، دردی فراموش‌نشدنی و ضایعه‌ای بزرگ است.

بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان، ضمن عرض تسلیت به جامعه ادبی و هنری کشور، برای خانواده آن مرحوم، صبر و شکیبایی آرزومند است.»