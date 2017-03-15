به گزارش خبرنگار مهر، افشین یداللهی شاعر و ترانه سرای کشور بر اثر تصادف درگذشت.

یداللهی شب گذشته سه شنبه ۲۴ اسفند در مسیر بازگشت از هشتگرد به سمت تهران به دلیل برخورد شدید یک دستگاه کامیون با خودرویش، به شدت مجروح شده و درگذشت.

همسر و برادر همسر این هنرمند در این سانحه به‌شدت دچار جراحت شده‌اند.

عباس سجادی مدیرعامل بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران در گفتگو با خبرنگار مهر این خبر را تأیید کرد.

یداللهی از جمله ترانه سراهای شناخته شده کشور بود که بسیاری از آثارش به عنوان تیتراژ سریال‌های تلویزیون توسط خوانندگانی چون علیرضا قربانی و سالار عقیلی خوانده شد.

در این میان می‌توان به ترانه تیتراژ سریال‌های «شب دهم»، «مدار صفر درجه» و «معمای شاه» اشاره کرد.