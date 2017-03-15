اردوغان به «خواهر خواندگی» استانبول و روتردام پایان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، در ادامه تنش های میان آنکارا و آمستردام، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه امروز به «خواهر خواندگی» استانبول و روتردام پایان داد.

رئیس جمهور ترکیه امروز اعلام کرد که به «بنعلی ایلدریم» نخست وزیر این کشور دستور داده است که به پیمان خواهرخواندگی میان شهرهای استانبول و روتردام پایان دهد.

«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه در این باره اعلام کرد: من این موضوع را شب گذشته به نخست وزیر اعلام کردم. به وی گفتم که به صورت یکجانبه باید این پیمان لغو شود؛ زیرا خواهرخواندگی با چنین مردمی برای ما غیرممکن است.

تنش ها میان هلند با ترکیه نیز از آنجا آغاز شد که آمستردام اجازه فرود هواپیمای حامل «مولود چاوش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه به این کشور را نداد.

«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه متعاقب تنش ها میان آنکارا و آمستردام؛ چهار روز پیش دولت هلند را «باقی مانده های نازی ها و فاشیست ها» توصیف کرده بود.

رئیس جمهور ترکیه که در اجتماع هوادارن خود در استانبول سخنرانی می کرد؛ گفته بود: وزیر خارجه ما را از پروازش منع کنید؛ اشکالی ندارد، ولی از هم اکنون به بَعد ببینید پروازهای شما چگونه در ترکیه فرود خواهد آمد.

گفتنی است سخنرانی مقامات ترکیه ای در راستای تبلیغ به نفع همه پرسی قانون اساسی ترکیه که برای تغییر نظام سیاسی این کشور از پارلمانی به ریاستی است؛ انجام می گیرد.

صبح روز شنبه هفته جاری نیز شهردار شهر روتردام اعلام کرد که چاوش اوغلو اجازه ندارد تا در سفر به این شهر در تجمع اتباع ترکیه شرکت کند.

بر اساس اعلام شهرداری روتردام، هر چند چاوش اوغلو از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است، این شهرداری اولویت ها و وظایف دیگری را نیز دارد.

در همین راستا ۴ تجمع اتباع ترکیه در اتریش و یک مورد تجمع در سوئیس هم لغو شده اند. شهرهای مختلف اروپایی در حالی قصد جلوگیری از برگزاری این تجمعات را دارند که در هفته گذشته، ممانعت آلمان از برگزاری تجمعات مشابهی موجب بروز تنش هایی بزرگ میان آنکارا و برلین شده بود.