ایمپلنت چینی مجوز واردات ندارد/ سهم محصولات آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا سلیمانی با انتقاد از مطالب یکسویه برخی رسانه ها که بدون اطلاعات مستند درباره میزان واردات ایمپلنت های دندانپزشکی اظهارنظر می کنند، تاکید کرد: آمار کمپانی های مختلف نشان می دهد که بالغ بر ۷۰ درصد از ایمپلنت های دندانپزشکی وارداتی مجاز از نوع کره ای بوده و ایمپلنت های سوئیسی، ایتالیایی و فرانسوی در رتبه های بعدی مصرف قرار دارند.

وی افزود: همچنین برندهای آمریکایی تقریبا ۲ تا ۵ درصد مصرف بازار ایمپلنت های دندانپزشکی مصرفی را به خود اختصاص می دهند.

سلیمانی ادامه داد: با یک محاسبه ساده و قیمت گذاری اقلام پر مصرف در سایت اداره کل تجهیزات پزشکی نشان می دهد که قیمت محصولات کره ای نسبت به برندهای دیگر ارزان تر و در حدود ۲۲۰ هزار تا حداکثر ۷۰۸ هزار تومان با میانگین قیمت ۴۶۰ هزار تومان قرار دارد.

وی با تاکید برای ایمپلنت های دندانپزشکی چینی هیچگونه مجوزی صادر نشده است، خاطر نشان کرد: محصولات آمریکایی که از برندهای گران قیمت هستند با رنج قیمتی ۵۸۰ هزار تومان تا حداکثر یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان با میانگین قیمت حدود یک میلیون تومان است کمتر از ۱۸ درصد بازار مصرف را به خود اختصاص داده اند.

سلیمانی گفت: در نتیجه در محاسبه هزینه برای بیماران باید قیمت ایمپلنت های دندانپزشکی بکارگیری شده لحاظ گردد که بییش از ۸۰ درصد موارد قیمت بالایی ندارد.