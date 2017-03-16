روایت AFC از جام جهانی جوانان/ ایران به دنبال جبران غیبت ۱۶ ساله

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی مسابقات جام جهانی فوتبال جوانان روز چهارشنبه در کشور کره جنوبی برگزار شد که تیم ایران در گروه سوم در کنار تیم های پرتغال، زامبیا و کاستاریکا قرار گرفت.

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره ارزیابی اش از این گروه، نوشت: «زامبیا قهرمان قاره آفریقا با موجی از اعتماد به نفس به مسابقات جام جهانی آمده است ولی در دیدار نخست باید به مصاف پرتغال برود که قرعه سختی است. تیم اروپایی (پرتغال) همانند همگروهش ایران در مسابقات قاره ای نتوانست به فینال برسد ولی قهرمان دو دوره مسابقات جهانی یک چالش جدی برای تمام تیم ها خواهد بود.»

در ادامه گزارش سایت AFC آمده است: «ایران بعد از ۱۶ سال غیبت به مسابقات جهانی بازگشته است و انگیزه زیادی دارد تا این غیبت و زمان از دست رفته را جبران کند. در حالی که کاستاریکا بعد از دو دوره غیبت در مسابقات جهانی، با تفاضل گل به این مسابقات برگشته است.»

مسابقات جام جهانی جوانان خردادماه سال آینده به میزبانی کشور کره جنوبی برگزار خواهد شد.