حجتالاسلام مهدی بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: تهیه و گرداندن طومار خونخواهی و انتقام از جمله اقدامات انجامشده با مشارکت جوانان و نیروهای حزباللهی بوده است. این طومار در نماز جمعه و همچنین میدان اصلی شهر میان مردم گردانده شد و نیروهای انقلابی با امضای آن بر موضع خود تأکید کردند.
وی ادامه داد: برگزاری نشستهای تخصصی و جلسات تبیینی درباره موضوع قصاص، خونخواهی و انتقام نیز در دستور کار قرار گرفته و تلاش شده است این مباحث با حضور افراد صاحبنظر و فعالان فرهنگی و اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد.
حجتالاسلام بهمنی یکی دیگر از اقدامات جمعه های خونخواهی و انتقام را هماهنگی و توجیه سخنرانان و فعالان فرهنگی عنوان کرد و گفت: محورهای اصلی برای سخنرانان تشریح شده تا مباحث مربوط به قصاص، خونخواهی و انتقام با چارچوب مشخص و محتوای منسجم برای مردم ارائه شود.
وی افزود: تبیین موضوع خونخواهی و انتقام در خطبههای نماز جمعه، سخنرانیها و برنامههای فرهنگی نیز دنبال شده و تلاش شده است این مباحث بهصورت مستمر در برنامههای مختلف مطرح شود.
خطیب جمعه باغملک با اشاره به نقش تقدیر از فرماندهان ارشد نظامی در این برنامهها اظهار کرد: تجلیل و قدردانی از زحمات و تلاشهای فرماندهان ارشد نظامی نیز مورد توجه قرار گرفته است تا در کنار تبیین مطالبه خونخواهی، از مجاهدتها و اقدامات انجامشده در دفاع از کشور و مقابله با دشمن نیز تقدیر شود.
وی ادامه داد: در برنامههای تبیینی تأکید شده است که پاسداشت تلاش فرماندهان نظامی و زنده نگه داشتن مطالبه خونخواهی در کنار یکدیگر دنبال شود و این دو موضوع در تقابل با یکدیگر قرار نگیرند.
حجتالاسلام بهمنی همچنین گفت: طرح و بررسی موضوع در میان نخبگان، فعالان فرهنگی و اجتماعی و افراد اثرگذار نیز مورد توجه قرار گرفته تا ابعاد مختلف این مسئله با دقت بیشتری بررسی و تبیین شود.
خطیب جمعه باغملک بیان کرد: مجموعه اقدامات انجامشده در باغملک شامل گرداندن طومار مردمی، برگزاری نشستهای تخصصی، هماهنگی سخنرانان، تبیین موضوع در خطبههای نماز جمعه و برنامههای فرهنگی و تبیینی، و تقدیر از فرماندهان ارشد نظامی بوده است و این برنامهها با مشارکت نیروهای انقلابی و فعالان فرهنگی ادامه خواهد داشت.
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