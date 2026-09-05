افتتاح موزه آثار جایزه فیروزه در برج آزادی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیده گوهری، دبیر دهمین جشنواره فیروزه درباره روند اجرایی این موزه گفت: فرآیند گردآوری آثار برگزیده دوره‌های گذشته از تیرماه ۱۴۰۵ و با همکاری ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها و دبیران استانی آغاز شد و طی بیش از دو ماه، آثار منتخب ۲۳ استان به تهران منتقل و در برج آزادی مستقر شدند.

وی ادامه داد: آثار برگزیده استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، البرز، ایلام، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، قزوین، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، مازندران، مرکزی، همدان و یزد در این نمایشگاه در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.

گوهری در توضیح آثار قرار گرفته شده در این موزه توضیح داد: در این موزه مجموعه‌ای از تنوع فرهنگی و ظرفیت‌های هنرمندان و تولیدکنندگان سراسر ایران مانند عروسک‌های بومی و اقوام، هدایای فرهنگی، اسباب‌بازی‌های هویت‌محور و دیگر محصولات خلاق را به نمایش گذاشته‌ایم؛ آثاری که ظرفیت پیوند میان هویت فرهنگی، هنر معاصر و اقتصاد را دارند.

دبیر دهمین جشنواره فیروزه با اشاره به تلاش برای معرفی هنرمندان این آثار به جامعه اظهار کرد: برای هر یک از آثار نمایشگاه، شناسه دیجیتال در قالب QR Code در نظر گرفته شده است تا بازدیدکنندگان با اسکن آن بتوانند اطلاعات مربوط به اثر، هنرمند، استان محل فعالیت و روایت شکل‌گیری محصول را مشاهده کنند.

وی ادامه داد:‌ این سازوکار علاوه بر معرفی آثار، امکان ارتباط مستقیم مخاطب با تولیدکننده و در صورت فراهم بودن شرایط تولید، سفارش و خرید محصول را نیز فراهم می‌کند؛ اقدامی که با هدف کاهش فاصله میان هنرمند، محصول و بازار طراحی شده است.

گوهری در بخشی از سخنان خود گفت: جایزه فیروزه پس از یک دهه فعالیت، در دهمین دوره خود رویکردی فراتر از یک رقابت فرهنگی را دنبال می‌کند. نمایشگاه برج آزادی نیز در همین چارچوب، به‌عنوان حلقه‌ای برای اتصال فرآیند شناسایی، معرفی، طراحی، تولید، بازار و توسعه بین‌المللی محصولات فرهنگی شکل گرفته است.

وی ادامه داد: هدف از راه‌اندازی این فضا صرفا نمایش آثار برگزیده نیست، بلکه شناسایی ظرفیت‌های تجاری، ایجاد ارتباط با خریداران و فعالان اقتصادی، معرفی محصولات به گردشگران و مخاطبان داخلی و خارجی و فراهم کردن زمینه توسعه بازار صنایع خلاق ایرانی را دنبال می‌کند. بر این اساس، برج آزادی می‌تواند به محلی برای شکل‌گیری ارتباط میان هنرمند و مخاطب، تولیدکننده و بازار و در نهایت فرهنگ و اقتصاد تبدیل شود.

دبیر دهمین جشنواره فیروزه با اشاره به اهداف احداث این موزه گفت: یکی دیگر از اهداف این نمایشگاه، استفاده از ظرفیت آثار برگزیده برای حضور در رویدادهای فرهنگی و اقتصادی بین‌المللی و معرفی چهره‌ای خلاق، متنوع و ریشه‌دار از فرهنگ ایران است. در این نگاه، یک عروسک بومی، هدیه فرهنگی یا محصول هویت‌محور صرفا یک کالا نیست، بلکه می‌تواند بخشی از روایت، هنر، زیست و حافظه فرهنگی ایران را با خود به همراه داشته باشد و در قالب صادرات فرهنگی، مبادلات فرهنگی، نمایشگاه‌های بین‌المللی و رویدادهای دیپلماسی عمومی با مخاطبان دیگر کشورها ارتباط برقرار کند.

وی ادامه داد: برنامه‌ریزی برای معرفی ظرفیت‌های صنایع خلاق ایران در رویدادهای بین‌المللی، از جمله حضور در اکسپوی ۲۰۲۷ صربستان، نیز در همین مسیر دنبال می‌شود.

گوهری در بخش پایانی صحبت‌هایش گفت: این نمایشگاه فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های کمتر دیده‌شده شهرها و استان‌های کشور در یکی از نمادهای ملی ایران است و می‌تواند زمینه ارتباط نزدیک‌تر هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع خلاق با جامعه، گردشگران، فعالان اقتصادی و بازار را فراهم کند.

نمایشگاه آثار برگزیده جایزه فیروزه در مجموعه فرهنگی ـ تاریخی برج آزادی تهران همزمان با اختتامیه دهمین دوره جایزه فیروزه فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.