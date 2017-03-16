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۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۱۴

در گفتگو با مهر مطرح شد:

پیکر «افشین یداللهی» از کرج به بهشت‌زهرای تهران منتقل شد

پیکر «افشین یداللهی» از کرج به بهشت‌زهرای تهران منتقل شد

کرج – مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری کرج از انتقال پیکر افشین یداللهی شاعر و ترانه‌سرای کشور به بهشت‌زهرا خبر داد.

محمد یساولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیکر افشین یداللهی که روز گذشته براثر سانحه تصادف جان خود را از دست داد و به آرامستان بهشت سکینه کرج منتقل شد بود، به بهشت‌زهرای تهران منتقل شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه جواز دفن این شاعر و ترانه‌سرای کشور ساعتی پیش صادر شد، گفت: بستگان این هنرمند دقایقی پیش پیکر وی را برای عزیمت به بهشت‌زهرا تحویل گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، افشین یداللهی شاعر و ترانه سرای کشور بر اثر تصادف درگذشت، یداللهی شب گذشته سه شنبه بیست و چهارم اسفند در مسیر بازگشت از هشتگرد به سمت تهران به دلیل برخورد شدید یک دستگاه کامیون با خودرویش، به شدت مجروح شده و درگذشت، همسر و برادر همسر این هنرمند در این سانحه به‌شدت دچار جراحت شده‌اند.

یداللهی از جمله ترانه سراهای شناخته شده کشور بود که بسیاری از آثارش به عنوان تیتراژ سریال‌های تلویزیون توسط خوانندگانی چون علیرضا قربانی و سالار عقیلی خوانده شد.

در این میان می‌توان به ترانه تیتراژ سریال‌های «شب دهم»، «مدار صفر درجه» و «معمای شاه» اشاره کرد.

کد مطلب 3934099

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