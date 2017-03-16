رونمایی از تندیس خبرنگار شهید مدافع حرم در زاهدان

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز با حضور جمعی از مردم و مسئولان و همینطور خانواده شهید محسن خزائی از تندیس نخستین خبرنگار شهید مدافع حرم در زاهدان رونمایی شد.

در این مراسم خانواده شهید محسن خزائی، فرماندار زاهدان، مدیر کل سازمان صدا و سیما استان، شهردار زاهدان و جمعی دیگر از مسئولان و همینطور مردم شهید پرور زاهدان حضور داشتند.

این تندیس با دستور استاندار سیستان و بلوچستان و توسط شهرداری منطقه ۵ زاهدان در طول دو ماه ساخته شد و امروز در «سه‌ راه پاسداران» زاهدان نصب شد.

گفتنی است: شهید محسن خزائی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در سوریه بود که در تاریخ ۲۳ آبان‌ ۹۵ حین تهیه گزارش از منطقه عملیاتی حلب به شهادت رسید.