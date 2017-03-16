  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۵۸

باحضور مسئولان صورت گرفت:

رونمایی از تندیس خبرنگار شهید مدافع حرم در زاهدان

رونمایی از تندیس خبرنگار شهید مدافع حرم در زاهدان

زاهدان- تندیس نخستین خبرنگار شهید مدافع حرم، شهید «محسن خزائی» در زاهدان رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز با حضور جمعی از مردم و مسئولان و همینطور خانواده شهید محسن خزائی از تندیس نخستین خبرنگار شهید مدافع حرم در زاهدان رونمایی شد.

در این مراسم خانواده شهید محسن خزائی، فرماندار زاهدان، مدیر کل سازمان صدا و سیما استان، شهردار زاهدان و جمعی دیگر از مسئولان و همینطور مردم شهید پرور زاهدان حضور داشتند.

این تندیس با دستور استاندار سیستان و بلوچستان و توسط شهرداری منطقه ۵ زاهدان در طول دو ماه ساخته شد و امروز در «سه‌ راه پاسداران» زاهدان نصب شد.

گفتنی است: شهید محسن خزائی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در سوریه بود که در تاریخ ۲۳ آبان‌ ۹۵ حین تهیه گزارش از منطقه عملیاتی حلب به شهادت رسید.

کد مطلب 3934295

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها