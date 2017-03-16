به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سردار سرتیپ پاسدار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه به مناسبت فرارسیدن سال نو پیامی صادر کرد.

در این پیام آمده است؛

«بسم الله الرحمن الرحیم

«یا مقلّب القلوب والابصار، یا مدبّر اللّیل و النّهار، یا محوّل الحول و الاحوال، حوّل حالنا الی احسن الحال»

در این ایام نورانی و سالی که آغازین روزهای آن معطّر و مزین به شمیم روح افزای ولادت با سعادت ام ابیها، حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) و مولای متقیان حضرت علی (علیه السلام) است، ضمن تبریک و تهنیت به مناسبت فرارسیدن بهار طبیعت و سال نو، از تلاش ها و خدمات ارزشمند یکایک همرزمان و همکاران عزیزم صمیمانه تقدیر و تشکر می‌نمایم.

سال ۱۳۹۵ به برکت ایمان و تلاش مخلصانه پاسداران و بسیجیان جان برکف، برای نیروی زمینی سپاه از جهات متعدد، سالی به یادماندنی و توأم با موفقیت‌های چشمگیر بود. رشادت‌ها و توفیقات بدست آمده در نبرد با اشرار و گروهک‌های تروریستی ضد انقلاب و مزدوران جریان ‌های تکفیری و سلفی، موفقیت‌های کسب شده در عرصه‌های خطیر اقتصاد مقاومتی، محرومیت زدایی، پیروزی‌های پی در پی رزمندگان در جبهه مقاومت اسلامی و ... در سالی که گذشت، همه و همه امید بخش و راهگشا بود.

این سال را در حالی به پایان می‌رسانیم که نیروی زمینی سپاه با تقدیم بهترین جان‌های عاشق و پاکترین سرشت‌ها، آنان که گوش به فرمان ولی امر و مولای خود در راه دفاع مخلصانه و ایجاد امنیت پایدار در مناطق مرزی کشور عزیزمان از ارتفاعات سربه فلک کشیده شمالغرب و غرب کشور و تحمل سرمای طاقت فرسا و استخوان سوز زمستان این مناطق و دشت‌های تفتیده و ریگ‌های سوزان جنوب و جنوب شرق کشور، در راه دفاع از حریم ولایت و مقاومت اسلامی ردای زیبای شهادت پوشیدند و بار دیگر نشان دادند که پیرو و فرمانبردار راستین ولایت و مدافع پیشگام ارزش‌ها و آرمان‌های والای انقلاب شکوهمند اسلامی است و انشاء الله و به لطف خداوند سبحان در این مسیر ثابت قدم خواهد ماند.

سال ۱۳۹۶ را در حالی آغاز می‌کنیم که با تکیه بر عنایات ذات اقدس الهی و توجهات خاصه حضرت بقیه الله الاعظم (عج) و در سایه تلاش‌ها و مجاهدت‌های مؤمنانه فرماندهان، مدیران و آحاد پاسداران و بسیجیان سلحشور و جان برکف به دستاوردها و موفقیت‌های قابل توجه و بدیعی در عرصه دفاع که پشتوانه‌های عظیمی برای تقویت امنیت ملی و قدرت بازدارندگی در برابر تهدیدات معاندین و بدخواهان است، دست یافته‌ایم که صد البته تداوم و استمرار حرکت در این مسیر پرافتخار و فتح قله‌هایی رفیع تر، نیازمند تدبیر، برنامه ریزی، تلاش و همتی مضاعف از سوی تمامی شما عزیزان است و اینجانب امید و اطمینان دارم که به حول و قوه الهی و با همت والای رزمندگان غیور اسلام، در سال پیش رو و سال‌های آینده نیز با همت این دلاور مردان سایر قله‌های اقتدار و پیشرفت یک به یک فتح خواهند شد.

اینجانب ضمن تشکر از زحمات خالصانه تمامی رزمندگان عزیز نیرو، امیدوارم سال جدید به لطف حضرت حق و عنایت حضرت صدیقه طاهره (سلام الله علیها) سالی پر از خیر و برکت و سلامتی برای همه شما عزیزان و خانواده‌های محترمتان باشد و خداوند متعال همه ما را بر انجام وظایف و مسئولیت هایمان موفق بدارد. ان شاء الله.»