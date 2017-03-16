حق ورزشکاران قهرمان را ادا نکرده ایم

به گزارش خبرنگار مهر، داود محمدی پنجشنبه شب در مراسم تجلیل مدیران شهری از ورزشکاران مدال آور استان که در تالارمفاخر شهرداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: مجموعه مدیران شهرداری بویژه شهردار قزوین نگاه خوبی در حمایت از ورزشکاران دارد و گامهای ارزشمندی در حزوه فرهنگی و ورزشی بردشاته شده است.

وی بیان کرد: ایجاد ۱۹ مجتمع مستقل از سوی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اتفاق مبارکی در این شهر است که می تواند به ارتقاء سطح فرهنگی مردم کمک کند و افزایش فضاهای ورزشی به کشف استعدادهای این بخش نقش آفرین است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید پذیرفت که رسیدن به جایگاه قهرمانی و پهلوانی به سادگی بدست نمی اید بلکه دوره از خانواده، تحصیل، اشتغال از مشکلاتی است که هر کسی قادر به تحمل آن نیست.

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: ورزشکاران قهرمان با روحیه بالایی که دارند در عزت آفرینی و اهتزاز پرچم کشور در میادین ورزشی کار بزرگی کرده اند اما حقشان ادا نشده و ما نیز هنوز نتوانسته ایم برای اشتغال آنها کاری اساسی کنیم.

وی اضافه کرد: باید موانع موجود در مسیر اجرای بخشنامه دولت در اشتغال ورزشکاران مدال آور را برطرف کنیم تا این دغدغه برای قهرمانان برطرف شود.

محمدی اظهارداشت: اگر بخواهیم الگوسازی کنیم و جوانان را به سمت ورزش هدایت کنیم باید در عمل حامی خوبی برای ورزشکاران قهرمان باشیم.