اشتغال ورزشکاران مدال آور را در استان قزوین اجرایی می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل مدیران شهری از قهرمانان مدال آور استان قزوین پنجشنبه شب با حضور فریدون همتی استاندار، مسعود نصرتی شهردار، داود محمدی و سیده حمیده زرآبادی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای اسلامی شهر در سالن مفاخر شهرداری قزوین برگزار شد.

فریدون همتی در این مراسم اظهارداشت: شرایط سختی را با فشارهای دشمنان در کشور سپری کردیم و محدودیت های اعتباری اجازه نداد همه برنامه های دولت محقق شود اما هیچ فعالیتی متوقف نشد.

وی اضافه کرد: هرچند برخی ازافراد می خواهند نتایج برنامه های دولت در رفع موانع بین المللی از مسیر اقتصاد کشور را نادیده بگیرند و با سخنرانی های خود همه خدمات را زیر سوال می برند اما چون بسیاری از مسائل برجام محرمانه است تاریخ قضاوت خواهد کرد که فرزندان کشور چه کار بزرگی را به سرانجام رساندند.

استاندار قزوین بیان کرد: هنوز ناگفته های زیادی به عنوان اسرار برجام داریم که اگر مردم بدانند به اهمیت این مذاکرات پی خواهند برد.

وی گفت: وقتی ترامپ با رفتارهای غیرعادی خود از ورود برخی اتباع کشورها جلوگیری کرد همزمان ما میزبان مسابقات کشتی بودیم که تیم آمریکا هم دعوت بود و در این میان دو ایده مطرح شد یکی آنکه ماهم مقابله به مثل کنیم و دیگر این که برای نشان دادن چهره صلح طلب و انسانی خود اجازه دهیم تیم آمریکا وارد کشور شود و تحت تاثیر قرار گیرد.

استاندار یادآورشد: در شرایطی که معلوم نبود پیروز شویم اجازه حضور تیم آمریکا با درایت دولت داده شد و ورزشکاران غیور کشور توانستند عزت مندانه کشتی گیران آمریکایی راشرمنده کنند و نشان دهند از چه روحیه معنوی و اخلاقی و فرهنگی بالایی برخوردارند و وقتی پرچم ایران بالا رفت آمریکا شرمنده شد.

وی گفت: با یک تصمیم منطقی و عقلانی توام با اقتدار کار بزرگی کردیم و این گونه تصمیمات درست از سوی دولت ادامه دارد و در خرید هواپیمای مسافربری هم به صورت اجاره به شرط تملیک ۱۰۰ فروند هواپیما خریداری شده که برای مردم ارزشمند است.

همتی تصریح کرد: در پروازها سالانه چند میلیارد دلار به جیب کشورهای عربی می ریختیم امابا این حرکت عقلانی این هزینه ها برای تقویت ناوگان هوایی کشور استفاده می شود و برخی این موضوع را هم زیر سوال می برند.

وی گفت:اجازه نمی دادند نفت خود را بفروشیم و حق دریافت پول نفت را هم نداشتیم وبایدکالای غیرقابل استفاده می گرفتیم اما امروز نفت خود را به هر کشوری که بخواهیم می فروشیم و پولش را می گیریم و در کشور هزینه می کنیم و همه این موارد از دستاوردهای برجام است که برخی غیر منصفانه همه این کارها را زیر سوال می برند.

ورزشکاران در عزت کشور سهیم هستند

همتی اظهارداشت: قبول داریم که حق ورزشکاران قهرمان هم به دلیل مشکلات مالی دولت ادا نشده اما قدردان شما هستیم و امیدواریم بتوانیم وظیقه خود را در حمایت از شما انجام دهیم.

وی بیان کرد: در اولین گام برای سال آینده تلاش می کنیم به مصوبه دولت در استخدام ورزشکاران قهرمان عمل کنیم و پس از آن به فکر مسکن و ازدواج شما هم خواهیم بود تا ورزش در کشور مورد اقبال بقیه جوانان هم قرار گیردو بدانند که دولت از ورزشکاران شاخص حمایت می کند.

در این مراسم از سوی شهرداری قزوین از ۵۴ قهرمان مدال آور استان در مسابقات جهانی، المپیک، آسیایی و ملی تجلیل شد.