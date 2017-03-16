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۲۷ اسفند ۱۳۹۵، ۰:۴۵

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی:

رویکرد شهرداری در تجلیل از قهرمانان باید ترویج شود

رویکرد شهرداری در تجلیل از قهرمانان باید ترویج شود

قزوین- نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی گفت: رویکرد شهرداری قزوین در تجلیل از قهرمانان ورزشی کار ارزشمندی است که در گرایش بیشتر جوانان به ورزش هم موثر است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیده حمیده زرآبادی پنجشنبه شب درمراسم تجلیل از ورزشکاران قهرمان استان که در سالن مفاخر شهرداری قزوین برگزار شد اظهار داشت: شورای شهر و شهرداری در فضاسازی برای مسافران نقش مهمی دارند و در ایام نوروز خدمات موثری به مردم ارائه می کنند.

وی افزود: روز شهرداری بهانه ای است تا شهرداران شهید باکری را در مدیریت شهری الگوی خود قرار دهند و در خدمت به مردم تلاش کنند.

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رویکرد شهرداری در تجلیل از قهرمانان کار ارزشمندی است که می تواند انگیزه جوانان در گرایش به ورزش را بیشتر کند و از این حرکت فرهنگی تشکر می کنیم.

وی گفت: بانوان ورزشکار هم با سختی مضاعف تر از مردان در کسب مدال های رنگارنگ تلاش می کنند و باید مشکلات این گروه را بیشتر درک کنیم و درحل مسائل آنها بکوشیم.

زراّبادی یادآورشد: ورزشکاران قهرمان توقع زیادی از مسئولان ندارند و فقط نیازمند بسترسازی برای حضور موفق در رقابتها هستند که امیدواریم در این زمینه کوتاهی نشود.

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امیدواریم در سال آینده گامهای موثرتری برای اعتلای ورزش استان و حمایت از ورزشکاران براشته شود.

در این مراسم از ۵۴ ورزشکار قهرمان مدال آور رقابتهای المپیک، جهانی، آسیایی و ملی تجلیل شد.

 
 

کد مطلب 3934526

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