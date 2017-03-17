کازرون برای ششمین بار لرزید

به گزارش خبرنگار مهر، ۶ زمین لرزه شب گذشته تا بامداد امروز جمعه کازرون را بر مدار لرزش قرار دارد.

نخستین زمین لرزه ساعت ساعت ۲۲ به بزرگی ۲.۸ و عمق ۱۰ کیلومتر اتفاق افتاد و ۱۰ دقیقه پس از وقوع زلزله نخست و در ساعت ۱۱ و ۱۰ دقیقه زلزله دوم به بزرگی ۳.۲ ریشتر و عمق ۱۲ کیلومتر کازرون را به لرزه درآورد.

اما سومین زمین لرزه که از دو زلزله قبل شدت بیشتری داشت به بزرگی ۴ ریشتر ساعت ۲۲ و۱۲ دقیقه اتفاق افتاد.

عمق این زمین لرزه ۱۲ کیلومتر بوده و موقعیت رومرکز آن ۲۹.۶۷ شمالی و ۵۱.۵۰ شرقی گزارش شده است.

این زمین لرزه در فاصله ۱۶ کیلومتری کازرون، ۱۷ کیلومتری کنارتخته و ۱۹ کیلومتری خشت رخ داده است.

اما بامداد روز جمعه ۲۷ اسفند نیز برای چهارمین بار کازرون لرزید تا خواب از دیدگان مردم این شهر زدوده شود؛ این زلزله ساعت ۳ و ۳۲ دقیقه و به بزرگی ۴.۳ ریشتر از عمق ۱۰ کیلومتری زمین و به فاصله ۱۷ کیلومتری کنارتخته، ۱۸ کیلومتری کازرون و ۱۸ کیلومتری خشت رخ داد.

١٣ دقیقه بعد، در ساعت ۳ و ۴۵ دقیقه، زمین لرزه ۴ ریشتری دیگری کازرون را از عمق ۱۳ کیلومتری زمین لرزاند. کانون این زلزله در فاصله ۱۴ کیلومتری کازرون، ۱۹ کیلومتری کنارتخته و ۲۱ کیلومتری خشت ثبت شده است.

در نهایت ساعت ۴ و پنج دقیقه بامداد نیز مجدداً زلزله ای به قدرت ۳.۹ ریشتر از عمق ۱۰ کیلومتری زمین کازرون را لرزاند تا مردم کازرون شب نا آرامی را پشت سر گذاشته باشند. این زلزله در فاصله ۱۷ کیلومتری کازرون، ۱۹ کیلومتری کنارتخته و ۲۰ کیلومتری خشت رخ داد.

تا کنون از خسارت احتمالی این زمین لرزه ها گزارشی اعلام نشده است.