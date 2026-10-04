باند جنوبی تونل شهدای غزه امشب مسدود است.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات مسیر غرب به شرق تونل شهدای غزه، در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ از ساعت ۲۳:۵۹ الی ۵ صبح روز بعد، مسدود است.

مسیر جایگزین باند جنوبی: بزرگراه همت (غرب به شرق)