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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۷

باند جنوبی تونل شهدای غزه امشب مسدود است

باند جنوبی تونل شهدای غزه امشب مسدود است

باند جنوبی تونل شهدای غزه امشب مسدود است.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات مسیر غرب به شرق تونل شهدای غزه، در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ از ساعت ۲۳:۵۹ الی ۵ صبح روز بعد، مسدود است.

مسیر جایگزین باند جنوبی: بزرگراه همت (غرب به شرق)

کد مطلب 6967691
محدثه رمضانعلی

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