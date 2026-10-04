به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر، نشست نقد و بررسی کتاب «هنر به‌منزله پرفورمنس» با حضور رامتین شهبازی عضو هیئت علمی دانشگاه سوره، کاوه خورابه معاون علمی و پژوهشی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و شهاب پازوکی مترجم اثر و عضو هیئت علمی پژوهشکده هنر، در پژوهشکده هنر برگزار خواهد شد.

کتاب «هنر به‌منزله پرفورمنس» که به همت انتشارات پژوهشکده هنر در تابستان امسال منتشر شده است، با طرح رویکردی فرایندمحور به هنر، تلقی اثر هنری به‌مثابه شیئی ایستا را به چالش می‌کشد و نقش خلق و اجرا را در شکل‌گیری و ارزیابی اثر هنری برجسته می‌کند. این نشست فرصتی برای بررسی یکی از مباحث مهم در فلسفه معاصر هنر، یعنی نسبت میان اثر هنری، فرایند خلاقه و اجراست و دیدگاه‌های نویسنده کتاب در این زمینه نقد و بررسی خواهد شد.

این نشست نقد و بررسی، روز دوشنبه، ۱۳ مهر ۱۴۰۵، از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در پژوهشکده هنر واقع در خیابان ولی‌عصر (عج)، بالاتر از تقاطع امام خمینی، نبش کوچه شهید حسن سخنور، شماره ۲۹ برگزار می‌شود. حضور برای علاقه‌مندان آزاد است.