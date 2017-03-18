کیفیت هوای مشهد در شرایط ناسالم قرار دارد

حمید صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: کیفیت هوای مشهد در نخستین روز از هفته با توجه به گزارشات ارسالی از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا مستقر در سطح شهر در وضعیت سالم قرار دارد.

وی با بیان اینکه مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غیر از آلاینده ازن بر غلظت سایر آلاینده ها نسبت به روزگذشته در همین ساعت افزوده شده، ادامه داد: میانگین شاخص کلی کیفیت هوا از مجموع ۲۰ ایستگاه‌ سنجش کیفیت هوا در مناطق مختلف شهر ۱۱۳ پی.اس.آی است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با اشاره به اینکه سه ایستگاه در وضعیت هشدار قرار دارند ودارای بار آلودگی بیش از حد مجاز هستند، افزود: بیشترین بار آلودگی از ایستگاه های الهیه با ۱۵۸، خاقانی و مفتح هرکدام با ۱۵۵ پی.اس.آی گزارش شده است.

وی در ادامه گفت: در این شرایط بیماران قلبی و تنفسی، کودکان، زنان باردار و سایر گروه های آسیب پذیر تا حد امکان از منزل خارج نشوند یا از حضور در مناطق پر رفت و آمد و هسته مرکزی شهر و مناطق آلوده خودداری کرده و عموم مردم نیز از فعالیت های ورزشی در فضای باز بپرهیزند.