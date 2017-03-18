اسکواش فارس در کشور اول شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس ارزیابی فدراسیون اسکواش جمهوری اسلامی ایران، هیات اسکواش استان فارس رتبه نخست کشور در سال ۹۵ را کسب کرد.

مهدی مختاری از فارس نیز به عنوان داور برتر آسیا انتخاب شد.

اسکواش بازان فارسی در این ارزیابی ۷۱۶ امتیاز کسب کردند.

بازیکن شیرازی به اردوی تیم ملی جوانان پیوست

بازیکن تیم برق جدید شیراز به اردوی تیم ملی فوتبال جوانان پیوست.

امیرحسین پیروانی، سرمربی تیم ملی فوتبال جوانان اسامی ۲۴ بازیکن دعوت شده به اردوی تدارکاتی را اعلام کرد که از میان آنها نام محمد مهدی زینلی بازیکن تیم برق جدید شیراز نیز به چشم می خورد.

بازیکنان دعوت شده به تیم اردوی ملی پنجشنبه ۲۶ اسفند تهران را به مقصد آلمان ترک می کنند تا علاوه بر انجام اردوی تدارکاتی، چند دیدار دوستانه برگزار کنند.

سایر بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال جوانان به شرح زیر است:

علی طاهران و مهدی محمدیان از تراکتورسازی تبریز و نیما مختاری از گسترش فولاد تبریز، محمد مهدی مهدیخانی از نیروی زمینی، رضا جعفری، محمد سلطانی مهر و علی شجاعی از سایپا، امیر روستایی از پیکان، سینا خادم پور و شهاب عادلی از نفت، علی شهسواری از گل گهر سیجان، نیما میرزا زاد از ملوان بندر انزلی، نیما طاهری از ذوب آهن، محمدرضا رستمی از گیتی پسند، عارف غلامی از سپاهان، حسین سنگر گیر و مهران درخشانی مهر از ذوب آهن، سیدابوالفضل رزاق پور از نساجی، محمد آقاجانپور از آلومینیوم، رضا جبیره و حسین ساکی از صنعت نفت آبادان و شاهین عباسیان از فولاد خوزستان و مهدی قایدی از ایرانجوان.