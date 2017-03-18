تیم ملی فوتبال ایران برابر عراق شکست خورد/طلسمی که با پنالتی شکست

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان کارلوس کی روش قرار است در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه روز سوم فروردین به مصاف قطر بروند و بعد از آن روز هشتم فروردین در ورزشگاه آزادی میزبان چین خواهند بود.

کارلوس کی روش در راستای آماده سازی تیمش برای این دو دیدار امروز بازی تدارکاتی را پشت درهای بسته در نظر گرفت و شاگردانش را به مصاف تیم ملی عراق فرستاد.

در این دیدار که پشت درهای بسته و در زمین شماره یک ورزشگاه آزادی برگزار شد دو تیم در نیمه اول به تساوی بدون گل رضایت دادند. اما در نیمه دوم تیم ملی عراق در دقیقه ۷۶ از روی نقطه پنالتی به گل برتری دست پیدا کرد.

تیم ملی فوتبال ایران که ۱۳۹۹ روز بود برابر تیم های آسیایی تن به شکست نداده بود در دیدار برابر عراق با یک ضربه پنالتی شکست خورد تا به رکورد ۱۴۰۰ روز بدون شکست بودن برابر تیم های آسیایی نرسد.